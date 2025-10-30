Državljani Turske, koji imaju obični pasoš, od danas su obavezi da pribave vize za ulazak, prelazak preko teritorije i boravak u Crnoj Gori, saopštilo je crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova (MVP).

Izvor: MONDO/Danijela Pašić

Državljani Turske, koji imaju obični pasoš, od danas su obavezi da pribave vize za ulazak, prelazak preko teritorije i boravak u Crnoj Gori, saopštilo je crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova (MVP).

Iz MVP-a su kazali da se turski državljani zahtjevom za izdavanje crnogorske vize “C” (boravak do 90 dana, u periodu od 180 dana) i “D” (boravak do 180 dana, u periodu od 365 dana) mogu obratiti Ambasadi u Ankari i Generalnom konzulatu u Istanbulu.

ž“Bezvizni režim prema imaocima diplomatskog, službenog i specijalnog pasoša Turske ostaje, shodno Sporazumu o uzajamnom oslobađanju od pribavljanja vize, nepromijenjen”, navodi se u saopštenju.

Vlada je u ponedjeljak usvojila Uredbu o izmjeni Uredbe o viznom režimu, kojom se privremeno suspenduje bezvizni režim za državljane Turske.

Iz MVP-a su napomenuli da vlasnici važećih putnih isprava sa važećom vizom (multiple entries) ili dozvolom boravka u zemljama Šengenskog prostora, Australije, Japana, Kanade, Novog Zelanda, Irske, Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, bez obaveze pribavljanje crnogorske vize.

“A najduže do isteka vize/boravišne dozvole navedenih zemalja, ako je vrijeme važenja te vize, odnosno boravišne dozvole kraće od 30 dana”, dodaje se u saopštenju.