Istakli su transparente na kojem piše: “Kupuju, dolaze uz povlastice svake, i za sedam uboda tjelesne lake?” , “Branimo se od dalje migracije, bodenja, silovanja, okupacije!”.

Izvor: MONDO

Ispred zgrade Vlade u toku je okupljanje građana u znak protesta zbog nedavnog napada na mladića na Zabjelu u kojem su učestvovali državljani Turske i Azerbejdžana. Okupljeni koji su pristigli iz više pravaca noseći trobojke i baklje, uzvikuju “Turci napolje”, “Ko ne skače taj je Turčin”…

Jake policijske snage već obezbjeđuju širi dio centra grada, kao i ambasadu Turske.

Uhapšeni su državljanin Turske i državljanin Azerbejdžana i njima je, kako je danas saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, određeno zadržavanje.