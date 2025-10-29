Vlasnici prodavnice su državljani Turske, a uzrok požara tek treba da se utvrdi.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

U Starom gradu u Herceg Novom sinoć oko 2 sata poslije ponoći došlo je do požara u prodavnici suvenira, koji je ugašen 20 minuta kasnije, kazao je za TV Vijesti komandir Službe zaštite i spašavanja te opštine Zlatko Ćirović.

Oko prodavnice je postavljena policijska traka.

Iz OKC-a su rekli da za sada nemaju informacije o ovom događaju.

Radnje i lokali čiji su vlasnici turski državljani našle su se na meti napada u Podgorici i Baru u prethodna dva dana, nakon ranjavanja Podgoričanina u nedjelju veče u kome su, prema tvrdnjama Uprave policije, učestvovali državljani Azerbejdžana i Turske.