Suludo je, ističe premijer, slati poruke bilo kom stranom državljaninu da nije dobrodošao u našu zemlju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Milojko Spajić upozorio je da bi slanje negativnih poruka stranim državljanima bilo ekonomsko samoubistvo i poručio da Vlada u ovom trenutku ne apeluje, već djeluje konkretnim rezultatima.

“Ja rezultatima govorim, ne apelima, ne pozivima, nemam ništa protiv, mislim da su apeli, osude, pozivi bitan dio političke realnosti. Tu je parlament, druge grane, mi smo izvršna vlast, mi ne pozivamo, mi radimo, izvršavamo”, kazao je Spajić tokom premijerskog sata.

Nije tajna, kaže, da se prethodnih dana sastao sa nekim od najmoćnijih ljudi svijeta.

“Kako da govorim o tim temama i prezentujem ih kada vidimo ovako uzavrele strasti kod nas i neću to uraditi dok se ne uvjerim da je bezbjednost naših građana na zavidnom nivou. Tu mislim k na crnogorske i strane državljane. Zbog toga mislim da nije vrijeme da se politički nadmudrujemo i pokušavamo da profitiramo jedni od drugih”, naveo je Spajić.

Suludo je, ističe premijer, slati poruke bilo kom stranom državljaninu da nije dobrodošao u našu zemlju.

“To je ekonomsko samoubistvo. Moramo da se suzdržimo od takvih izliva emocija”, kazao je Spajić.

Sa druge strane Spajić poručuje da neće dozvoliti da neko zloupotrijebi naše gostoprimstvo.

“Upravo je Ministarstvo pripremilo predlog zakona o strancima koji će jasno definisati imigracionu politiku”, naveo je Spajić, dodajući da će većina predložiti taj zakon i nada se da će ga usvojiti.

Novi predlog zakona imaće nekoliko benefita.

“Jednim kamenom ubićemo dvije ptice – strani državljani koji osnivaju firme kod nas moraće da zapošljavaju domaće stanovništvo”, rekao je Spajić.

Uvešće se, kaže, i ekonomske vize.

“Imamo već pilot projekat koji je već funkcionalan. Taj projekat će pomoći da se nedobronamjerni ljudi koji žele da zloupotrijebe naše gostoprimstvo zaustave prije nego uđu u avion, autobus ili voz za našu zemlju”, kazao je Spajić.

Zaboraviće se, ističe Spajić, ko je uveo Crnu Goru u EU.

“Pamtiće se samo rezultati. Takvi rezultati su neprolazni, mi jesmo“, poručio je Spajić.