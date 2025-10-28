Podsjetio da je Uprava policije preduzimajući aktivnosti na očuvanju javnog reda i mira na području grada, privela 11 osoba – devet maloljetnih i dva punoljetna lica u naselju Gornja Gorica koji su se uputili na protest ispred Vlade.

Izvor: Vlada Crne Gore

U Crnoj Gori je oko 13.800 turskih državljana sa privremenim boravkom, a 87 sa stalnim, kazao je v. d. direktora Uprave policije Lazar Šćepanović.

On je u intervjuu za RTCG govoreći o osumnjičenima za napad na Podgoričanina na Zabjelu prije dvije noći kazao da se "ne radi o migrantima, nego o licima koja imaju određena zakonska odobrenja - prijavu boravka".

"Identifikovana su tri državljanina Azerbejdžana i jedan državljanin Turske, koji se sumnjiče da su izvršili ovo krivično djelo", dodao je on.

Objašnjavajući zašto djelo nije kvalifikovano kao ubistvo u pokušaju, već kao nasilničko ponašanje, on je kazao da su kod napadnutog mladića "nastupile lake tjelesne povrede: posjekotine, rezne rane i jedna ubodna rana, na koje je tužilac u saradnji sa vještakom medicinske struke utvrdio da se ne radi o pokušaju ubistva".

V. d. direktora Uprave policije je kazao da su u Crnoj Gori dobrodošli svi stranci koji su dobronamjerni i žele da doprinesu prosperitetu Crne Gore

"A onima koji žele da se bave imigracijama, trgovinom drogom, nasiljem Uprava policije će odlučno odgovoriti. Biće otkriveni, procesuirani i protjerani. Želim građanima da kažem da ne preuzimaju pravdu u svoje ruke. Uprava policije ima mehanizme, ima volju da se suoči sa svim problemima. Pozivam da ne dolazi do eskalacije sukoba. Ovaj problem rješavaćemo u institucijama sistema i vidjećete da će nakon revizije spiska koja će uslijediti u narednom periodu veliki broj stranih državljana biti vraćen u matične zemlje", poručio je Šćepanović.

On je istakao da su mjere koje je sprovela Uprava policije 333 posto veće nego prošle godine.

"Za preko 300 lica smo donijeli mjere o udaljenju, protjerivanju i otkazu boravka, donijeli smo preko 1.070 mjera za strane državljane kojima smo dali negativno mišljenje i preko 1.000 o prekidu boravka, što govori da smo preduzeli mjere za 3.000 stranih državljana koji će u narednom periodu napustiti državu", pojasnio je i pozvao drugostepene organe da podrže Upravu policije.

"Određenim stranim državljanima, shodno Zakonu o privrednim djelatnostima i CRPS, omogućeno da na osnovu jednog eura osnuju firmu bez početnog kapitala, i takve aktivnosti su im omogućile da dobiju boravak. Mi smatramo da su to fiktivne prijave, paravan, i mi ćemo zatražiti od direktora Poreske uprave izvještaj o stranim državljanima koji nijesu prihodovali ili sprovodili privredne aktivnosti, gdje će Uprava policije iskoristiti Zakon o strancima kao instrument, i takva lica neće biti poželjna u Crnoj Gori", kaže Šćepanović.

Šćepanović je pozdravio odluku Vlade o ukidanju bezviznog režima za građane Turske.

"Zato što sporazum iz 2008. sa Turskom omogućava njihovim građanima da se bez viza kreću po teritoriji Crne Gore. Zvaničnici sa kojima mi imamo međunarodnu saradnju više puta su ukazivali da određene strukture imaju raspisane lokalne potjernice i da postoji pogodno tlo da se takva lica nađu na teritoriji Crne Gore uz pomoć falisifikovanih isprava", objasnio je v. d. direktora Uprave policije.

Govoreći o skupu koji je održan ispred Vlade večeras, Šćepanović je kazao da nije prijavljen i da je najavljen putem društevnih mreža.

On je dodao da policija raspolaže obavještajnim podacima visokog stepena tačnosti da su se određene strukture, faktori i elementi uključili u podgrijavanje situacije.

"Ove posljednje aktivnosti, upravo ovo javno okupljanje je skrenulo pažnju sa velikih operacija koje sprovodi Uprava policije, Specijalno policijsko odjeljenje, Specijalno državno tužilaštvo, gdje su potpuno stavljeni u sjenku, jer treba da građani podrže da uspostavimo vladavinu prava i da razbijemo kriminalnu hobotnicu. To je prioritet. Probleme sa strancima rješavaćemo u skladu sa zakonom u institucijama i svi oni koji misle da će zaustaviti borbu protiv kriminala tek će vidjeti udarac na kriminalne strukture", najavio je on.