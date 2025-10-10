U Naredbi o sprovođenju istrage, Specijalno državno tužilaštvo tvrdi da je biznismen Aleksandar Mijajlović s predsjednikom opštine Šavnik Jugoslavom Jakićem dogovarao da zaposleni u Bemaxu i Genexu izađu na izbore i podrže DPS.

Izvor: DPS

Nastavljaju se aktivnosti tužilaštva u predmetu protiv navodne kriminalne organizacije koju je, kako se sumnja, formirao Aleksandar Mijajlović. U tužilačkoj dokumentaciji našao se i predsjednik opštine Šavnik Jugoslav Jakić koji je, prema tvrdnjama tužilaštva, s Mijajlovićem dogovarao da određene osobe glasaju za DPS.

Jakić kaže da je pravo svakog političara da se interesuje za svoje birače, ali negira da je vršio bilo kakav pritisak. Njegov partijski kolega Ivan Vuković izvinio se zbog poruka koje se vezuju za njegovo ime, prenosi RTCG.

U Naredbi o sprovođenju istrage, Specijalno državno tužilaštvo tvrdi da je biznismen Aleksandar Mijajlović s predsjednikom opštine Šavnik Jugoslavom Jakićem dogovarao da zaposleni u Bemaxu i Genexu izađu na izbore i podrže DPS.

Komentarišući navode tužilaštva, Jakić ne spori da se interesovao za pojedine birače, ali kaže da ne postoji političar u Crnoj Gori koji to ne radi.

“Neka prvi baci kamen onaj ko to ne radi u Crnoj Gori. To je jedna poruka, a druga poruka je da je mnogo interesantnijih stvari bilo i za tužilaštvo i za policiju i tabloide u Crnoj Gori. Nemamo hapšenja niti privođenja za sve ono što se dešavalo u Šavniku. Ja sam tu, na raspolaganju sam državnim organima da odgovorim na sva pitanja koja njih interesuju. A ne da oni dostavljaju naše prepiske tabloidima”, kazao je Jakić.

Osim sa Jakićem, Mijajlović je, kako tvrde u tužilaštvu, slične poruke razmjenjivao i s bivšim ministrom odbrane Predragom Boškovićem koji je uoči parlamentarnih izbora 2020. bio koordinator za Berane.