Iranski zvaničnici saopštili su da je zemlja u višoj pripravnosti nego tokom rata sa Izraelom prošle godine, a aktivirani su i podzemni „raketni gradovi“ kako bi se suočili sa spoljnim pretnjama.

Izvor: Iranian Supreme Leader'S Office/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iranski lider ajatolah Ali Hamnei naredio je Korpusu čuvara Islamske revolucije (Revolucionarna garda) da preuzme kontrolu nad suzbijanjem nereda u zemlji. Prema izvještajima, bezbjednosne službe tragaju za policajcima koji su odbili da izvršavaju naređenja.

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je napadom na Iran ukoliko vlasti nastave koristiti nasilje protiv demonstranata. „Vrlo snažno ćemo udariti tamo gdje ih boli… to ne znači trupe na terenu. Ne želimo da se to dogodi“, rekao je Tramp.

Protesti su u četvrtak naveče kulminirali kada je najmanje šest ljudi poginulo, a vladine zgrade zapaljene. Demonstracije su najjače od početka nemira krajem prošle godine, a tokom petka je privedeno više od 2.277 ljudi, uključujući veliki broj mladih. Organizacije za ljudska prava navode da je ukupan broj žrtava od 28. decembra porastao na 62.

Hamnei je prvi put javno progovorio 3. januara, a u petak je održao novi govor upozoravajući Trampa da se „fokusira na probleme u svojoj zemlji“ i dodao da bi „arogantni američki lider mogao biti svrgnut“. Istakao je da Islamska Republika „neće popustiti“ pred „domaćim teroristima“.

Zvaničnici ističu da Hamnei nema planove da napusti zemlju i odbacuju izvještaje koji sugerišu suprotno. „On neće napustiti Teheran čak ni ako B-52 lete iznad njih“, rekao je jedan visoki zvaničnik. Hamnei je svoju sudbinu stavio u ruke Revolucionarne garde, kojoj je naredio da ostane u stanju visoke pripravnosti – čak višem nego tokom junskog rata.

Revolucionarna garda posjeduje četiri podzemna grada sa raketama, izgrađena od 2015. godine, a neki dijelovi tih lokacija nalaze se u zapadnom Iranu kako bi omogućili potencijalne napade na Izrael.

U svojoj izjavi, lideri Velike Britanije, Francuske i Njemačke izrazili su duboku zabrinutost zbog nasilja iranskih snaga bezbjednosti i snažno osudili ubijanje demonstranata. „Iranske vlasti imaju odgovornost da zaštite svoje stanovništvo i moraju dozvoliti slobodu izražavanja i mirnog okupljanja bez straha od odmazde“, poručili su evropski zvaničnici.