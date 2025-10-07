Boškovića su juče na podgoričkom aerodromu uhapsili pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Bivši ministar odbrane i funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Bošković sproveden je na saslušanje kod sudije za istragu, prenosi Pobjeda.

Njemu je nakon saslušanja u SDT-u juče određeno zadržavanje do 72 sata.

Njegov advokat Mihailo Volkov kazao je da se Boškoviću na teret stavlja krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, te istakao da je Bošković kratko iznio odbranu i negirao krivicu.

Nakon privođenja, Bošković je prvobitno saslušan u prostorijama SPO.

Priveden je u okviru istrage protiv kriminalne grupe, koju je prema tvrdnjama SDT-a organizovao biznismen Aleksandar Mijajlović, prenosi CdM.

Iz SDT se nijesu zvanično oglašavali povodom ove akcije.