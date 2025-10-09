Živković nije odgovorio na set pitanja Vijesti o tome, ali je sinoć poslao saopštenje u kome negira te tvrdnje Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i poručuje da pokušavaju da ga diskredituju, zbog osvete.

Osumnjičeni šef organizovane kriminalne grupe Aleksandar Mijajlović dogovarao je sa aktuelnim predsjednikom Demokratske partije socijalista (DPS) Danijelom Živkovićem da ga časti nov “samsungov” telefon, pokazuju njihove poruke koje citiraju specijalni tužioci, ali ukoliko je do te razmjene došlo - poklon nije prijavljen nadležnoj Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK).

“... Da budem potpuno jasan - ne. Nijesam dobio telefon od Aleksandra Mijajlovića na poklon i nema tih konstruiranih poruka SDT-a koje mogu dokazati drugačije. A Specijalnom državnom tužilaštvu i Agenciji za sprečavanje korupcije ću na sva pitanja i oko telefona i oko svega drugog rado odgovoriti”, navodi političar u tekstu dostavljenom medijima, prenose Vijesti.

Iz telefonske komunikacije Mijajlovića i Živkovića konstatovane u naredbi za sprovođenje istrage, međutim, vidi se da tadašnji poslanik najjače opozicione partije, 1. marta 2022. godine prihvata ponudu tog biznismena i dogovaraju da mu mobilni aparat donese na stan.

Ta prepiska samo je dio prikupljenih podataka kojima Specijalno državno tužilaštvo (SDT), dokazuje navodni uticaj te kriminalne organizacije na političku i izvršnu vlast, sredstva javnog informisanja i “druge važne ekonomske i društvene činioce”...

Prema tim navodima, Mijajlović je najprije pitao Živkovića koji mobilni koristi - “iphone” ili “samsung”, a političar mu odgovara da ima ovaj drugi i pita ga zbog čega ga to interesuje.

“Mislio sam da ga mijenjam, aIi se nešto zakomplikovalo u ovoj poslovnici. Ostajem vjeran ‘samsungu’ “, piše poslanik DPS-a, nakon čega Mijajlović objašnjava da su “isti” i da uskoro treba da dobije na poklon model tog telefona sa oznakom “22”...

“Pa da tražim 2... Zato i pitam”, pojašnjava biznismen.

“Ahahahahah... Vidiš, da ne kupujem onda”, odgovara ovaj.

“Nemoj, nemoj... Čekamo T-com”, nakon čega Živković odgovara “važi”...

Tužioci citiraju da su se tim povodom čuli četiri mjeseca kasnije - Mijajlović mu piše 4. jula 2022. godine:

“Kada budeš slobodan da ti dodam telefon... Napokon stigao - crni ili bronzani, koji ćeš”, pita ga.

Živković mu odgovara da mu je svejedno, ali se potom ipak odlučuje za crnu boju.

“... Kod mene je ... Pa zovi kada da ti ga dodam”.

“Zovem te posIe, čim završim sa poslom ako budeš slobodan”, piše Živković.

Nakon nekog vremena, Živkovića ga pita “kuda si”, a ovaj odgovara:

“Bemax Arena... Gledam neku utakmicu... Hoćeš li da naletim neđe oko 18.30 kada završi”...

Živković odgovara da je taj dogovor u redu:

“Može ... Ja idem do stana”, piše političar, a Mijajlović mu najavljuje da će ga zvati.

Šta kaže zakon

Prema Zakonu o sprečavanju sukoba interesa, javni funkcioner, u vezi sa obavljanjem funkcije, ne smije primati poklone, osim “protokolarne i prigodne”...

Na osnovu tog propisa, protokolarnim smatra se poklon predstavnika druge države ili međunarodne organizacije koji se daje prilikom posjete, gostovanja ili u drugim prilikama, kao i drugi poklon dat u sličnim prilikama, pišu Vijesti.

Prigodnim poklonom smatra se poklon u vrijednosti do 50 eura.

Javni funkcioner, piše, ne smije primati prigodni poklon ako nije siguran da li vrijednost poklona premašuje iznos od 50 eura.

“Ako javni funkcioner u toku jedne godine primi više prigodnih poklona od istog poklonodavca, ukupna vrijednost tih poklona ne smije preći iznos od 50 eura, a ako u tom vremenu primi prigodne poklone od više poklonodavaca, vrijednost tih poklona ne smije preći iznos od 100 eura”, stoji u članu 18 Zakona o sprečavanju korupcije.

Dodatno se navodi da se zabrana odnosi i na povezane osobe sa javnim funkcionerom, “ako je primanje poklona u vezi sa javnim funkcionerom, odnosno vršenjem javne funkcije”...

Prethodni menadžmenti Agencije za sprečavanje korupcije, na čelu sa Sretenom Radonjićem i Jelenom Perović, donio je više odluka u kojima su konstatovali da nema odgovornosti javnih funkcionera nakon primljenih poklona, jer nije dokazano da su ih primili u vezi sa obavljanjem funkcije. Neke od tih odluka su, međutim, oborene pred Upravnim sudom.

Novi menadžment Agencije je, postupajući po presudama, u dijelu tih predmeta bio stava da su funkcioneri “bili dužni da poklon odbiju ili saopšte poklonodavcu da poklon ne mogu da prime”.

Izlaze li naši na izbore

Osim sa Živkovićem, tvrde tužioci, dokazi da je kriminalna grupa uticala na političku vlast, sredstva javnog informisanja... vidi se i iz Mijajlovićevih komunikacija sa “predstavnicima političkih partija u Crnoj Gori... lvanom Vukovićem (DPS), Milošem Nikolićem (DPS), Jugoslavom Jakićem (DPS) i Predragom Boškovićem (DPS)...

Objašnjavaju da se taj osumnjičeni šef kriminalne grupe, između ostalog, sa predsjednikom Opštine Šavnik dopisivao 13. novembra 2022. godine. Tog dana četvrti put održani su izbori u toj varošici na sjeveru države, ispostaviće se opet neuspješno.

Mijajlović mu piše na viber aplikaciji: “A naši? Izlaze li?”?

“Forsiramo sad ove ‘sporne’”, odgovara Jakić.

Dvije godine ranije - 26. aprila 2020. godine, tadašnji gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković šalje okrivljenom Mijajloviću poruke:

“Jutro druže. Piperi uskoro spremni za asfalt. Završavamo do 21.05. Ne bismo tako brzo da niste priskočili u pomoć”, šalje funkcioner DPS-a, a citiraju tužioci u dokumentu.

Sada pritvoreni biznismen odgovara: “Super!! ... Samo da se završava i naravno da ih stičemo na izbore @ @”.

Ili će Crna Gora pobijediti ili ćemo imati staljinističke čistke

Specijalno državno tužilaštvo, na čelu sa Vladimirom Novovićem, konstruiranim procesom koji je započeo u petak, ušlo je u fazu otvorenog političkog obračuna sa svim neistomišljenicima aktuelne kleronacionaionalističke vlasti”, navodi političar u tekstu dostavljenom medijima.

Živković u saopštenju konstatuje da je “potpuno prirodno” da on bude meta SDT-a, kao lider najjače stranke u Crnoj Gori: “Koja je uspjela da odoli onome što su bile namjere nalogodavaca ove akcije - umjesto planiranih 10-12 odsto podrške, Demokratska partija socijalista danas ima rejting od blizu 30 odsto”.

“Ta okolnost, kao i činjenica da se aktuelna vlast raspada po svim šavovima, a da bi i Tužilaštvo uskoro moglo i formalno da bude delegitimisano u Skupštini Crne Gore, bila je crvena lampica koja je ozvaničila akciju koja je krenula u petak ujutro. Akciju koja će imati samo jedan kraj - ili će Crna Gora pobijediti ili ćemo na sceni imati totalitarni režim koji staljinističkim čistkama uz javnu difamaciju preko podobnih medija treba da stvori ambijent straha u kojem svakom može biti meta”.

Konstatovao je da sve što se dešava nije iznenađenje “za svakog malo boljeg informisanog pojedinca”:

“Jer je bilo pitanje dana kada će izmišljotine i udbaške podmetačine, čiji su izvor nepogrešivo uvijek Vladimir Novović ili Predrag Šuković, a koji su preko fingiranih i izmišljenih informacija koje kreira Agencija za nacionalnu bezbjednost plasiraju stranim partnerima kao argument za nepoželjnost Demokratske partije socijalista, biti pretočeni u optužnicu - onu zvaničnu koja ide pred sud, ili onu nezvanično koja se piše na naslovnim stranama”.

Živković navodi da je na taj način “ovaj čitav koloplet besmisla”, doživio apsurdan obrt:

“Nakon mjeseci razigravanja laži kako sam dobio stan od Bemaxa, a što sam - i na tome mu zahvaljujem, imao prilike da javno demantujem kod novinara Petra Komnenića, prešlo se u još apsurdniju tvrdnju - da sam od Bemaxa odnosno Aleksandra Mijajlović dobio, pazite sad: mobilni telefon. Valjda kad su se iz Tužilaštva uvjerili da živim u stanu koji mi plaća Skupština Crne Gore i da sam sa svojih 38 godina života i dalje neriješenog stambenog pitanja, vidjeli su da im treba nešto novo”.

Rekao je da su, svjesno pokušavajući da ga time moralno difamiraju u javnosti, makar jednu stvar zaista dobro i procijenili: “Izuzetno mi je stalo do ličnog morala, časti i zaštite integriteta porodice”.

“Jer za razliku od njih - koji su kumove postavili za tužioca i dodijelili im obezbjeđenja, ja svoj položaj nijesam koristio da zbrinjavam one najbliže. Ono što su ipak očigledno potcijenili jeste činjenica da sam bas za navedene kategorije - njima očito nepoznate, spreman da podnesem žrtvu - i ljudsku i političku. Ali moraju na isto biti spremni i oni - u funkcionalnom smislu, ne u nekom drugom”.

Najavio je da će Specijalnom državnom tužilaštvu i Agenciji za sprečavanje korupcije odgovoriti na sva pitanja:

“Jer ova bitka je svakako tek počela, a u njoj će biti prilike da ponešto i mi navedenu gospodu priupitamo. Za početak makar jedno pitanje - da li je tačno da postoji Skaj komunikacija prema kojoj su se, svojevremeno, jednom sudiji Višeg suda nosile pare za oslobađajuće presude, i da li je tim povodom makar saslušan”, poručio je Živković, prenose Vijesti.