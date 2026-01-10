Bolan razlog zbog kog produkcija nije rekla Maji za smrt bliskog prijatelja: Estrada ga zaboravila na dan sahrane

Domaća javnost ostala je zatečena prije četiri dana, kada je na Badnji dan, 6. januara iznenada preminuo Matija Radulović, estradni frizer i saradnik i prijatelj brojnih poznatih dama.

Izvor: Instagram printscreen / maki.kingofhair

Matija Radulović, poznatiji kao "Maki king of hair" preminuo je u 43. godini na Badnji dan, a u Urgentni centar je doveden hitno, bez svijesti. On je juče ispraćen na vječni počinak u rodnoj Ćupriji, a pored članova porodice, niko sa estrade sa kim je sarađivao godinama nije došao na sahranu.

Ovakav ispraćaj izazvao je ogorčenje kod porodičnih prijatelja. Jedna od njih otvoreno je izrazila razočaranje ponašanjem pjevačica i javnih ličnosti sa kojima je pokojni sarađivao.

Razbolio se na Zanzibaru?

Kako Kurir saznaje, Radulović je tokom nedavnog boravka na Zanzibaru dobio bakterijsku infekciju, o čemu su kasnije govorili njemu bliski ljudi. Po povratku u Srbiju žalio se na jake bolove u stomaku, nakon čega su mu ljekari ustanovili prisustvo bakterije i savjetovali adekvatnu terapiju. Međutim, prema informacijama do kojih je došao Kurir, Radulović je, uprkos jasnim preporukama ljekara, navodno odbijao da započne liječenje, što je moglo ozbiljno da utiče na dalji tok njegovog zdravstvenog stanja.

Nakon tragičnog ishoda, kako Kurir saznaje, nadležni organi su naložili obdukciju, koja je i obavljena, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i razjasnile sve okolnosti ovog slučaja. Rezultati obdukcije biće poznati naknadno.

Dan pred smrt odbio pomoć Hitne pomoći

Kako Kurir saznaje, Radulović je na Badnji dan u ponedjeljak oko 17 časova dovezen u Urgentni centar u Beogradu u nesvjesnom stanju. Prema navodima izvora bliskih porodici, dan ranije je Hitna pomoć bila pozvana, ali je on tada odbio liječenje, što je moglo doprinijeti naglom pogoršanju njegovog zdravstvenog stanja.

Izvor blizak porodici navodi da je Radulović tokom prethodnog dana osjećao nelagodnost i bolove, ali nije želio da potraži medicinsku pomoć. U ponedjeljak popodne, kada je njegovo stanje postalo kritično, Hitna pomoć je ponovo pozvana, nakon čega je hitno prevezen u Urgentni centar. Nažalost, uprkos naporima ljekara, ishod je bio tragičan.

Maja Marinković nije obaveštena o smrti prijatelja

Matija je bio blizak prijatelj Maje Marinković, koja se trenutno nalazi u „Eliti 9“, a o tragediji koja se dogodila u spoljnjem svijetu nije obaviještena. Mnogi su očekivali da će produkcija saopštiti Maji tužne vijesti i dozvoliti joj da napusti rijaliti kako bi prisustvovala sahrani koja je održana juče, 9. januara, ali to se nije desilo.

Iako se na mrežama povela ozbiljna diskusija o tome zašto Marinkovićeva ne zna da joj je prijatelj preminuo, poznato je da produkcija takmičare obavještava o ovakvim situacijama samo kada je riječ o članovima porodice, a ne prijateljima, navodi Srbija Danas.

