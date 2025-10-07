Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici nakon saslušanja nije odredio pritvor Predragu Boškoviću.

Izvor: Ministarstvo odbrane

Predragu Boškoviću omogućeno je da se brani sa slobode nakon što sudija za istragu podgoričkog Višeg suda navodno nije prihvatio predlog Specijalnog državnog tužilaštva da mu se odredi pritvor, saopšteno je Vijestima.

"Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici nakon saslušanja nije odredio pritvor Predragu Boškoviću. Izrečena je mjera nadzora, obaveza povremenog javljanja Upravi policije" rekla je Vijestima Ivana Vukmirović, samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici.

Boškovićev branilac, advokat Mihailo Volkov, rekao je novinarima ispred Višeg suda da je Bošković doveden kod sudije za istragu radi odluke o pritvoru.

Bošković je osumnjičen za krivično djelo iz člana 401, stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, odnosno stvaranje kriminalne organizacije, pišu Vijesti.

"I ja i moj kolega i moj branjenik kod sudije smo se osvrnuli na nepostojanje osnovane sumnje i sve pritvorske razloge koje je našao SDT kao osnov za svoj predlog. Predrag Bošković je obesmislio sve ono što mu je stavljeno na teret naredbom. Ovakvom odlukom sudija za istragu je dao ocjenu svega onoga što je stavljeno u predlogu za određivanje pritvora", rekao je Volkov.

Bošković je ranije danas priveden na saslušanje kod sudije za istragu Višeg suda koji je odlučivao o predlogu specijalnih tužilaca da bivšeg ministra odbrane pošalju u spuški Istražni zatvor.

Nekadašnji funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS), uhapšen je juče na podgoričkom aerodromu zbog sumnje da je bio član organizovane kriminalne grupe Aleksandra Mijajlovića koja je, između ostalog, uticala na izbornu volju građana, zloupotrebljavala službeni položaj i odavala tajne podatke.

Članovima te kriminalne organizacije SDT označava višu državnu tužiteljku, Mijajlovićevu sestru od strica Andrijanu Nastić, dvojicu nekadašnjih pomoćnika direktora Uprave policije Draga Spičanovića i Milovana Pavićevića, policajca Vladana Lazovića i više zasada neindetifikovanih osoba.

Specijalni tužioci Miroslav Turković, Ivana Petrušić Vukašević i Jovan Vukotić, koji su potpisali naredbu, sumnjaju da je Bošković, u vrijeme dok je bio na čelu resora odbrane, preko Mijajlovića uticao na biračko pravo zaposlenih u njegovim firmama, kao i da je od njega uzimao novac za izbore 2020. godine.