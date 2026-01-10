Koji je maternji jezik Zlatana Ibrahimovića? Smijali su mu se nedavno kada je progovrio u emisiji, a smeta im kada kaže koji je to jezik.

Zlatan Ibrahimović rođen je 1981. godine u Malmeu, međutim nije tajna da je porijeklom s prostora bivše Jugoslavije, odakle su njegovi roditelji izbjegli sedamdesetih godina prošlog vijeka. Majka Jurka Gavrić je Hrvatica koja je radila kao čistačica u Švedskoj, otac Šefik Ibrahimović je pjevač iz okoline Bijeljine, a iako je Zlatan odrastao u Skandinaviji, daleko od „bivše zemlje“, i te kako je vezan za ovo područje.

Tako smo nedavno u emisiji „Neuspjeh prvaka“, u kojoj ga je intervjuisao bivši hrvatski fudbaler i trener Slaven Bilić, čuli i kako se Zlatan Ibrahimović snalazi na maternjem jeziku. Štaviše, sam je insistirao na tome da razgovor, koji traje duže od tri sata, ne bude na nekom drugom jeziku, iako je znao da ne govori dobro „naški“.

„Svaka ti čast što si pristao na to. To je dokaz tvoje veličine...“, rekao je Slaven Bilić na početku razgovora Ibrahimoviću, koji je kazao da se nada da će ga ljudi razumjeti: „Probaću na našem, ako ne – možemo i švedski, engleski, italijanski...“.

Ipak, čak ni ovakav početak emisije i poruka Zlatana Ibrahimovića da mu je „zarđao“ jezik koji je najčešće slušao u svojoj kući tokom odrastanja u Malmeu nijesu bili dovoljni da spriječe ružne komentare na njegov račun. Zbog grešaka u govoru, kao i ubacivanja stranih riječi i ispitivanja Bilića kako se nešto kaže, nizali su se negativni komentari na Zlatanov račun, pa je time propuštena prilika da se čuje šta ima da kaže – a ima mnogo toga.

S druge strane, dok traje „ismijavanje“ na društvenim mrežama zbog toga što se pogrešno izrazio, istovremeno se vodi i bitka oko toga čiji je Zlatan Ibrahimović i da li govori srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski, srpsko-hrvatski ili neki drugi jezik.

Koji jezik priča Zlatan Ibrahimović?

U ljeto 2024. godine, kada je Milan bio na turneji u SAD, Zlatan Ibrahimović gostovao je u emisiji na „CBS“, gdje je upitan kojim se sve jezicima služi.

Tom prilikom nije rekao srpski, srpsko-hrvatski, hrvatski, bosanski ili neku od drugih „varijacija na temu“, već je naveo da govori jezik koji tehnički ne postoji: „Pričam pet-šest jezika. Kao mlad sam se preselio u Holandiju, tako da sam naučio holandski, a tu su još švedski, engleski, jugoslovenski, italijanski i malo španskog“, poručio je Ibra.

Zbog tog „jugoslovenski“, žestoko su mu zamjerili u Bosni i Hercegovini, pa su tako na portalima kod komšija negativno komentarisali Zlatanovu izjavu. Njegovi fanovi iz BiH neprijatno su iznenađeni što nije rekao „bosanski“, zbog čega su mu mnogi okrenuli leđa, iako je sasvim jasno da Ibrahimović nikoga nije želio da uvrijedi – jednostavno je Amerikancima na taj način najlakše mogao da objasni kojim jezikom govori.

Uostalom, kada je progovorio tim jezikom koji je za njega „jugoslovenski“, ponovo je bilo onih koji su ga osuđivali, pa se čini da, šta god da je uradio – isto mu se hvata.

Bura i zbog Zlatanove religije

Mnogo bure izazvala je Zlatanova izjava o jeziku, a poznato je da je bilo sporno i kada je rekao da se „osjeća kao Šveđanin“, zbog čega ga je čak i njegov otac javno prozvao, dok je tu i pitanje religije.

„Zlatane, ti si sin katolikinje i muslimana – da li si religiozan?“, glasilo je novinarsko pitanje od prije nekoliko godina, na koje je Ibrahimović imao spreman odgovor: „Ne. Ja vjerujem samo u poštovanje. Tako da, ako kažem da ‘samo Bog može da mi sudi’, na koga ja tu uopšte ciljam tim riječima?“.

„Daću ti jedan savršen primjer. Kada je moj brat preminuo, imao je leukemiju. Gdje je bio Bog da mu pomogne? Svakog dana se zahvaljujete Bogu, molite se Bogu. Gdje je taj Bog bio tada? U mom svijetu, ja sam svoj Bog. To je ono u šta ja vjerujem i to je dio mog razmišljanja“, naglasio je Zlatan Ibrahimović, koji inače po tijelu ima razne budističke tetovaže, ali ističe za sebe da nije religiozan.