Izvor: DPS

Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić tvrdi da vlast progoni političke neistomišljenike, a pozvao je i tužilaštvo da "ne zloupotrebljava nadležnosti" i da se "ne svrstava na stranu vlasti".

"Jutrošnji događaj kao i ono što se priprema za naredne dane pokazuje da smo ušli u otvoreni progon neistomišljenika. Vlast progoni političke neistomišljenike. Kritičare ćete pronaći u redovima NVO sektora, političara, mimera... Rasulo u bezbjednosnom sektoru, haotična situacija oko kolektora, inflacija, spomenik fašističkom kolanoranutu koji bježi, ubistva... Vlast je na koljenima i otud ova reakcija tužilaštva", kazao je Nikolić na konferenciji za medije u Skupštini.

Najavio je da će DPS sa saznanjima koja imaju upoznati Delegaciju Evropske unije u Podgorici, ali i institucije EU u Briselu.

"Pozivamo tužilaštvo da ne zloupotrebljava nadležnosti i da se ne svrstava na stranu vlasti. Ako misle da ćemo dozvoliti da maltretiraju svakoga - da hapse ljude jer su protivnici vlasti, jedno se varaju. Osnovni razlog ovih hapšenja je da se našteti rastućem rejtingu DPS-a i da se ospori nova generacija političara", tvrdi Nikolić.

On je, na pitanje da prokomentariše hapšenje bivšeg ministra odbrane i funkcionera DPS-a Predraga Boškovića, kazao da se radi o progonu, te da je od Vlade Zdravka Krivokapića pokušavano da mu se pripiše mnogo toga.

"Mi znamo manje nego pojedini mediji. Meritum ovog slučaja je da se odaju tajni podaci. Kao što vidite, tajni podaci izlaze u medijima svakog dana, pa nema naredbi da se hapsi. Ljudi i lokalima, dok sjede sa suprugama, saznaju da će biti uhapšeni. Setite se Jelene Perović, čije je hapšenje najavio Aleksa Bwčić dva dana ranije", kazao je Nikolić.

On je istakao da će, prema njihovim saznanjima, doći do privođenja određenih političkih lidera u svojstvu svjedoka.

Nikolić je kazao da "svako ko kritikuje vlast može biti meta", uključujući i medije.

Predrag Bošković uhapšen je jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, a u okviru istrage protiv kriminalne grupe koju je, prema tvrdnjama tužilaštva, organizovao biznismen Aleksandar Mijajlović.

Bošković je nakon hapšenja priveden u Specijalno policijsko odjeljenje.

U toj istrazi, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Goran Šćepanović odredio je sinoć pritvor Mijajloviću i bivšem šefu kontraobavještajne službe Dragu Spičanoviću. Okrivljenim službenicima policije Milovanu Pavićeviću i Vladanu Lazoviću određen je kućni pritvor, dok je višoj državnoj tužiteljki Andrijani Nastić oduzet pasoš i ima obavezu javljanja policiji.