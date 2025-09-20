Iako tvrdi da formalno više nije član Socijalističke narodne partije, sa kojom je učestvovao u formiranju 44. Vlade Crne Gore, aktuelni ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić neće podnijeti ostavku na tu funkciju u izvršnoj vlasti, jer za tim „nema ličnih potreba“.

Izvor: Vlada Crne Gore

Kako je ranije najavljeno, Šćekić u dogovoru sa nekim od bivših partijskih kolega, čiji identitet nije u potpunosti otkriven, privodi kraju formalne pripreme za registraciju novog političkog subjekta i formiranje inicijativnih lokalnih odbora, kao i izradu programa koji će biti usmjeren na konkretna rješenja, kako prenosi Pobjeda.

Šćekić je to potvrdio u razgovoru za Pobjedu, ističući uvjerenje da će osnivanjem „Pokreta narodnog povjerenja“ doprinijeti istinskom pomirenju i povjerenju svih onih kojima je opšti interes i interes države Crne Gore na prvom mjestu.

Pojasnio je da je potpredsjedničko mjesto u Socijalističkoj narodnoj partiji napustio „onog momenta kada je Glavni odbor odredio datum održavanja Kongresa“, te i da od rekonstrukcije Vlade više nije ni njen potpredsjednik.

“Od momenta kada sam povukao kandidaturu za predsjednika SNP-a i najavio formiranje pokreta, moj angažman u SNP-u je završen. Po statutu SNP-a, kada se pređe u drugu partiju ili osniva nova, članstvo u SNP-u po automatizmu prestaje”,objasnio je Šćekić.

Dodaje, međutim, da član aktuelne Vlade ostaje i dalje.

“Kao ministar sporta i mladih ne planiram da podnosim ostavku, jer za tim nema ličnih potreba. Ministarstvo bilježi rezultate i dok imam snage i podršku da radim u interesu mladih i sporta, nastaviću tu misiju”, poručio je Ščekić.

Dodao je i da je odluka o napuštanju Socijalističke narodne partije bila lična i politički motivisana, kako prenosi Pobjeda.

“Iako je moja odluka donijeta u kratkom vremenu i na zahtjev velikog broja ljudi širom Crne Gore, dugo sam osjećao da postoje ozbiljna neslaganja unutar SNP-a, da se odluke ne donose u interesu građana, već uskog kruga ljudi i da idu na štetu stranke. Nijesam želio da budem dio procesa u kome se izbori i unutrašnje procedure pretvaraju u farsu. Moja lična i politička motivacija i želja je da izgradimo novi pokret koji će biti bliže narodu, koji će se boriti za institucije koje rade za sve, a ne samo za privilegovane. Zato sam i pokrenuo Pokret narodnog povjerenja, jer vjerujem da Crnoj Gori treba novi početak”, naveo je Šćekić.

Tvrdi i da su se u Socijalističkoj narodnoj partiji koristile metode Demokratske partije socijalista protiv koje su se, kaže, decenijama borili.

“Upravo zbog tih metoda, SNP je došao do toga da se bori za cenzus. Mi ćemo mnoge stvari ispraviti i vidimo našu šansu u tome”, dodao je on.

Kada je riječ o kritikama i komentarima u javnosti koji njegovu odluku o formiranju sopstvene političke organizacije ocjenjuju kao „atak na SNP“ Šćekić potcrtava da „ovo nije pitanje sujete niti puko odvajanje“.

“Pokret narodnog povjerenja nije elitistička grupacija, već organizacija u kojoj će građani zaista imati glas. Garantujem da nećemo ponavljati greške nekih partija. Radimo na transparentnosti, uključivanju novih ljudi i jasnim principima koji nas obavezuju da budemo u službi naroda. Njegovaćemo vrijednosti oko kojih je Momir Bulatović okupio skoro 150.000 članova. Eto, i njega su uspjeli da uklone iz partije”, rekao je Šćekić.

Poručio je i kako Pokret narodnog povjerenja ne žele da grade „na dijeljenju, već istinskom pomirenju i povjerenju svih onih kojima je opšti interes i interes države na prvom mjestu“.

“Naš stav je jasan, a to je borba protiv korupcije, jednak zakon za sve, izgradnja pravne države, stabilna ekonomija i socijalno senzitivna država, mladi ljudi i njihova sigurna budućnost u fokusu”,naglasio je Šćekić.

Kao najveći izazov u budućem periodu on vidi vraćanje povjerenja građana u politiku.

Na pitanje kako će se novoformirani Pokret finansirati, Šćekić kaže da su finansije, organizacija i struktura tehnička pitanja i da će ih „rješavati korak po korak“, kako prenosi Pobjeda..

“Ali u svakom slučaju, transparentno i u skladu sa zakonom, kroz članarine, donacije i podršku građana. Ono što je najvažnije jesu vrijednosti: pravda, jednakost, poštovanje zakona, borba protiv korupcije, razvoj mladih i ravnomjeran razvoj svih opština. Želimo da institucije budu servis građana, a ne političkih partija i nezasitih pojedinaca”, dodao je.

Ciljnu grupu budućeg pokreta, kako je kazao, čine svi građani koji su razočarani zbog neostvarenih očekivanja i u određene političke strukture, mladi koji traže šansu, ljudi koji žele iskrenu i poštenu politiku.

“Prvi koraci su već napravljeni. U toku je i formalna priprema za registraciju Pokreta. Svakodnevmo se radi na formiranju inicijativnih lokalnih odbora, kao i paralelno izrada programa koji će biti usmjeren na konkretna rješenja za svakodnevne probleme”, kazao je Šćekić.

U atmosferi u kojoj je veliki broj građana razočaran dešavanjima na političkoj sceni, prema riječima Šćekića, kredibilitet se može izgraditi samo djelima, a ne riječima.

On ukazuje da politika može biti časna i da može služiti narodu.

“Znam da su mnogi razočarani, ali vrijeme je da pokažemo da postoji drugačiji put. Pozivam sve koji žele promjene da nam se pridruže. Iza nas koji stvaramo Pokret ima mnogo konkretnih rezultata koji jasno ukazuju građanima da imaju razloga da vjeruju u nas i našu viziju napretka Crne Gore”, kazao je Šćekić.

Istakao je i da će posebnu pažnju usmjeriti na zakonodavstvo i sudstvo, kao i na jasne i stroge mehanizme protiv korupcije i zloupotreba.

Održiva ekonomija je, kako navodi Šćekić, jedan od stubova budućeg djelovanja Pokreta narodnog povjerenja, a to znači i danonoćan rad sa ostalim strukturama vlasti na oporavku unazađene privrede.

“Lokalne samouprave moraju dobiti više nadležnosti, ali i same biti bliže građanima. Želja nam je da institucije budu dostupne svima, a zakon jednak za sve, bez izuzetaka”, zaključio je Ščekić.

Pojedine partije više usmjerene na očuvanje svojih pozicija, nego na rješavanje problema građana

Dragoslav Šćekić tvrdi da Vlada funkcioniše na kvalitetnom novou i da to potvrđuju njeni rezultati.

“To pokazuju ispunjene obaveze na putu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, ali i unapređenje standarda građana i stvaranje uslova za realni napredak države, iako su naslijeđeni problemi, nesumnjivo, veliki izazov i teško breme”, istakao je Šćekić.

On smatra i da su predstavnici opozicije u proteklom periodu pokazali slabost i nespremnost da se suoče sa svojom prošlošću, koja je od Crne Gore, kako kaže, napravila duboko podijeljeno društvo, državu uništene privrede i kriminalizovanih institucija, grupa i pojedinaca.

“Iz tog razloga još imamo institucije koje ne funkcionišu kako treba. Bez obzira na napore koje ulaže Vlada, mišljenja sam da su pojedine partije više usmjerene na očuvanje svojih pozicija nego na rješavanje problema građana”, naveo je Šćekić.