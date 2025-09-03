Kongres je, ocjenjuje on, bio veličanstven, “i bilo je zadovoljstvo biti tu i čuti šta naša politička konkurenciija misli o SNP-u”.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković u emisiji „Budimo budni – pitajte Vladu“ komentarisao je nedavno održani kongres SNP-a, na kojem je treći put izabran za predsjednika tog političkog subjekta, piše RTCG.

“Kongresi SNP-a uvijek izazivaju veliku pažnju javnosti. SNP je demokratska partija u kojoj može bilo ko ko bude predložen da prihvati da bude kandidat. Ja za SNP često kažem da je to akademija političkih nauka u Crnoj Gori i veliki broj partija je potekao iz SNP-a”, kaže Joković.

Kongres je, ocjenjuje on, bio veličanstven, “i bilo je zadovoljstvo biti tu i čuti šta naša politička konkurenciija misli o SNP-u”.

“Za budućnost SNP-a nijesam zabrinut. Neko ko hoće da bude predsjednik SNP-a mroa da shvati da se ne može postati predsjednik SNP-a lobiranjem u poslednjih četiri mjeseca ili prethodnih godinu dana”, kaže Joković.

To se, kako pojašnjava,zavrjeđuje radom u partiji, unazad dvadesetak godina.

“Mislim da iz ovoga svi možemo da izvučemo neke pouke. Pitanje je zašto Dragoslav Šćekić nije ostao do kraja da vidi kakvu bi podršku imao. Ja nikad ne bih rekao, da sam na drugoj strani, rekao ništa loše o SNP-u. Šćekić je bio poslanik, predsjednik Opštine Berane, ministar, potpredsjednik partije…I nikad mi nije rekao da nešto ne valja za sve ove godine”, istakao je Joković.

Kaže da zbog godina provedenih u SNP-u neće ništa loše govoriti o Šćekiću.

Joković je odgovarjući na pitanje kako će se Šćekićev izlazak iz SNP-a odraziti na njegovu ministarsku funkciju, naglašava da je logično poštovati koalicioni sporazum, i da Šćekić ne može obavljati funkciju ministra u ime SNP-a.

“Niko neće moći obavljati nijednu funkciju koju je SNP dobio, a da nije u SNP-u”, naglasio je Joković.

Predviđa da od formiranja nove stranke Dragoslava Šćekića “nema ništa”.

O susretu sa ribarima

Ribarski sektor, kako kaže Joković, nije na zavidnom nivou. Sa ribarima koji su najavili protest će se, kako navodi, susresti u ponedjeljak.

O požarima

Joković je govoreći o požarima koji su prošlog mjeseca zahvatili Crnu Goru kazao da nije saglasan da je država loše odreagovala u ovoj situaciji.

“Ja sam obišao i pričao sa građanama. Lokalne službe vrše procjenu štete, na državi je da se to sanira. Ministarstvo daje 60 odsto premiju domaćinstvima da osiguraju svoju imovinu”, istakao je Joković.

Apelovao je na sve da vode računa o požarima, i ocjenjuje da je uzrok većine požara ljudski faktor.

“Mora se pooštriti kaznena politika kada su u pitanju požari”, istakao je Joković, i ukazao da je mnogo biljnog i životinjskog svijeta uništeno, prenosi RTCG.