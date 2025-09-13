"Da, tačno je da osnivam pokret sa dosta ljudi koji su bili zainteresovani da je u ovom momentu Crnoj Gori i političkoj sceni potreban jedan pokret koji će se baviti problemima građana, odnosno narodni pokret", naglasio je Šćekić.

Dosadašnji potpredsjednik SNP-a i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić potvrdio je Radiju Crne Gore da je u toku formiranje nove političke stranke koja će se zvati Pokret narodnog povjerenja. Na pitanje o njegovom ostanku na poziciji ministra, Šćekić ocjenjuje da je njegovo ministarstvo postiglo značajne rezultate i dalo značajan doprinos radu Vlade. Siguran je da tako razmišlja i premijer Milojko Spajić i da neće povlačiti poteze koji utiču na kvalitetno funkcionisanje Vlade.

„Da, tačno je da osnivam pokret sa dosta ljudi koji su bili zainteresovani da je u ovom momentu Crnoj Gori i političkoj sceni potreban jedan pokret koji će se baviti problemima građana, odnosno narodni pokret“, naglasio je Šćekić, kako prenosi RTCG.

Kako je dodao, u Crnoj Gori, a i šire u regionu, povjerenje među građanima, povjerenje u političke subjekte, povjerenje u političare, značajno je palo i na niskom je nivou.

„Smatramo da mi u ovom momentu treba da krenemo sa takvim pokretom koji će institucije sistema u budućem periodu približiti narodu, odnosno biti ono što je njihova svrha, na usluzi narodu. Jezgro samog pokreta čini upravo narod. Nama nisu potrebne elite, nisu nam potrebni pojedinci koji isključivo razmišljaju o svom interesu, o svojim karijerama, već oni ljudi koji su spremni da svojom odgovornošću, svojim znanjem, svojim pregalaštvom daju jedan novi zamah sistemu Crne Gore“, poručio je Šćekić.

Ističe da su dobili značajnu podršku građana i u narednom periodu će kroz potpise i formalno završiti osnivanje i najavio konferenciju za štampu gdje će se i konkretno predstaviti građanima, kako prenosi RTCG.

„Pitanje moga opstanka u Ministarstvu, odnosno u Vladi, za mene je to prije svega pitanje koje treba postaviti isključivo premijeru kao nekom ko sastavlja svoj tim i ko predlaže vladu i ministra u vladi. Jedno mogu da kažem da sam svojim radom i radom svojih saradnika postigao ozbiljne rezultate i da u tom pravcu uopšte nemam razmišljanje da li treba da budem ministar u Vladi gospodina Milojka Spajića. Ja mislim da je ministarstvo sporta i mladih napravilo značajne iskorake, napredilo funkcionisanje saveza i sporta u Crnoj Gori, takođe komunikacije sa mladim ljudima i da smo dali značajan doprinos da ova vlada funkcioniše na najbolji način. Siguran sam da u tom pravcu gospodin Spajić razmišlja i da sigurno neće u tom pravcu povlačiti poteze koji utiču na kvalitetno funkcionisanje vlade“, naglasio je Šćekić.