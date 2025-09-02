Potpredsjednik Socijalističke narodne partije i ministar sporta i mladih u Vladi Crne Gore Dragoslav Šćekić fokusiran je na osnivanje sopstvenog političkog pokreta, o čemu će javnost više detalja saznati u narednih desetak dana na konferenciji za medije

Izvor: Vlada Crne Gore

Šćekić je to potvrdio kazao za Pobjedu, ne želeći da dodatno komentariše razloge koji su ga naveli na to da, nakon godina provedenih u SNP-u, krene sopstvenim političkim putem.

“Usmjeren sam na buduće osnivanje pokreta i sve što je bilo više ne želim da komentarišem. To je iza mene. Neka o tome govore drugi”, rekao je Šćekić, kako prenosi Pobjeda.

Kada je riječ o pokretu koji osniva, Šćekić je naveo da će javnost o svemu biti obaviještena na vrijeme.

“U toku je priprema za konferenciju koja će biti održana u narednih deset dana”, najavio je Šćekić.

Desetom Kongresu Socijalističke narodne partije, koji je održan u subotu i na kome je aktuelni lider te stranke Vladimir Joković dobio podršku za treći uzastopni mandat na čelu partije, prethodila su oštra medijska prepucavanja između njega i Šćekića.

Šćekić je neposredno pred održavanje Kongresa povukao kandidaturu za čelnu poziciju u SNP-u najavljujući osnivanje sopstvene partije, kako prenosi Pobjeda.

Razmiricama među doskorašnjim bliskim saradnicima prethodila je odluka Statutarne komisije SNP-a, koja je prihvatila Jokovićevu treću kandidaturu za novi mandat na čelu stranke, uprkos upozorenjima više stranačkih funkcionera i osnivača da on na to nema pravo.

Šćekić je kandidaturu povukao uz obrazloženje da je SNP postala privatna partija i talac ličnih interesa nekoliko pojedinaca.