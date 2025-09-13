"Mi smo pokret koji gradi, a ne dijeli; pokret koji se beskompromisno bori protiv kriminala i korupcije, jer bez pravde nema ni slobode, ni napretka. Vjerujemo u državu u kojoj institucije rade za narod", poručio je Šćekić.

U programskim ciljevima naglašeno je da Pokret teži Crnoj Gori u kojoj mladi ostaju i grade budućnost kroz kvalitetno obrazovanje, dobre uslove za zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu, razvoj kulture i sporta. Poseban akcenat stavljen je na strateški i održivi ekonomski razvoj kroz inovacije, digitalizaciju, zelenu energiju i jačanje domaće privrede, kako prenosi "Dan"

Izvor: Pokret narodnog povjerenja

Pokret zagovara nezavisno pravosuđe i nultu toleranciju na korupciju, kao i jednak zakon za sve. Takođe, jedan od ključnih ciljeva je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, što, kako je navedeno, znači stabilnost, investicije i sigurniju budućnost za sve generacije.

U programu se posebno ističe očuvanje tradicionalnih vrijednosti i nacionalnog identiteta, uz prihvatanje evropskih vrijednosti kao osnove za budućnost. Obnova institucija i infrastrukture, od škola i bolnica do puteva, aerodroma i luka, prepoznata je kao temelj razvoja.

"Vrijeme je za Crnu Goru kakvu zaslužujemo. Povjerenje se ne traži, ono se gradi", poručio je Šćekić, pozivajući građane da se pridruže Pokretu narodnog povjerenja.

Novi logo pokreta nosi slogan „Vratimo povjerenje narodu“.