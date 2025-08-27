On se prisjeća kako je Šćekić govorio kako će on sigurno pobijediti, a da danas govori da neće doći na Kongres.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i šef Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković kazao je da je iznenađen dešavanjima u toj partiji i činjenicom koliko su se ljudi pozitivno okrenuli i podržalo njegovu kandidaturu, prenosi Pobjeda.

„Prvo je statutarna komisija rekla da se to može dogoditi. Moj protivkandidat gospodin Šćekić je prihvatio te odluke. Ja sam rekao da ću se kandidovati ako procijenim da imam 2/3. Postojeći predsjednik ne bi dobro radio ako ne bi imao takvu podršku, ali kad sam uvidio da će to biti više od 2/3, prihvatio sam kandidaturu“, kazao je Joković za Prvu televiziju.

On se prisjeća kako je Šćekić govorio kako će on sigurno pobijediti, a da danas govori da neće doći na Kongres.

„Srećno bilo u osnivanju nove partije. To što ne dolazi na Kongres, ja iskreno mislim da je to izbjegavanje suočavanja sa realnošću da vidi kako u SNP-u gledaju na njegovu kandidaturu i da vidi koliko bi dobio podrške. To je suština. Kad je statutarna komisija donijela odluku da mogu da se kandidujem, ja sam na Glavnom odboru prihvatio kandidaturu, a do toga sam slušao šta ljudi kažu, ispitivao sam žele li me ljudi ili ne. Šćekić je rekao da prihvata odluku Statutarne komisije i da ga briga ko će mu izaći na crtu. Sada on ne izlazi na crtu“, kazao je Joković.

On dodaje da mu se čini da mnogi ne samo u partiji, već i njemu najbliži ne poznaju takvog Šćekića.

„Čuo sam da u tom izvještaju piše da neće sa milionerima iz doba DPS-a kao i onima koji su bili predsjednici karate saveza Crne Gore. Sva moja imovina koju sam imao imao sam je i 2017. godine a Šćekiću tad to nije smetalo. Ja problema sa njim nemam. Neko oko njega je želio, a koji mnogo utiču na njega i njegovo ponašanje na svim poljima, a i ogromna želja da bude na čelu SNP-a je dovela do ovoga. Nije Šćekiću smetalo da bude jedini potpredsjednik SNP-a. Kad smo htjeli više da ih izaberemo, on je to blokirao. Sad vidimo da SNP ništa ne valja, a kad je bio potpredsjednik jedini tad je valjalo“, kazao je Joković.

On dodaje da je upitno i pitanje Ministarstva i njegove pozicije jer to mjesto pripada partiji.

„Sve sam učinio da on dobije mjesto potpredsjednika Vlade i ministra sporta. Sad mu SNP ne valja. Zašto gospodin nije rekao da ne vrijedi ništa u SNP-u? Sad kad ga neće u SNP-u, SNP ne valja ništa. Biće SNP-a i bez Jokovića i bez Šćekića. Ja želim jedinstven i jak SNP i biće on takav. A oni koji su preambiciozni, i kad se vidjelo kako će partija dati sud o svakom pojedinačno, onda bih se ja zapitao zašto ogromna većina u partiji misli ovako“, kazao je Joković za Prvu.

Komentarisao je i najave za protest ribara i kazao da je interesantno što se oni ranije nisu bunili.

„Ono što sam ja vidio da su tražili to nije na Ministarstvu da odluči. Oni su navodno tražili da kad uđe kruzer u zaliv da oni rastjeraju ribu. To je posao lokalnih samouprava i oni moraju to sa njima vidjeti. Oni ne plaćaju akcizu na benzin za brodove a tražili su i nešto dodatno“, kazao je Joković.

Kako prenosi Pobjeda, on dodaje da nije baš dobro da samo ribari imaju benefite, već svi poljoprivredni proizvođači.

„Onda imate i nedostatak ribarskih luka. Mi imamo sredstva odobrena preko programa Svjetske banke i ostalih. Mi ćemo primiti te ribare i vidjećemo koliko su to referentni stavovi ribara u Crnoj Gori. Mi smo sa najbučnijima imali sastanak koji su vrijeđali druge ribare koji su bili prisutni. Moja je obaveza da sve zahtjeve proslijedim nadležnim institucijama. Razumijem probleme ribara, ali mislim da ćemo naredne godine morati da mijenjamo zakon o poljoprivredi gdje će svako imati svoje predstavnike“, kazao je Joković.