Vlada je usvojila Infomaciju o potrebi rekonstrukcije olimpijskog bazena u sastavu SC Morača u cilju afirmacije razvoja vodenih sportova.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je na sjednici od 12. decembra 2024. godine donijela zaključke na osnovu Informacije o potrebi rekonstrukcije olimpijskog bazena u sastavu SC Morača u cilju afirmacije razvoja vodenih sporta koju je dostavilo Ministarsvo sporta i mladih:

2. Zadužuje se Ministarstvo sporta i mladih da u saradnji sa Glavnim gradom Podgorica i Upravom za kapitalne projekte razmotri prostorne kapacitete za rekonstrukciju navedenog objekta u cilju kandidovanja Crne Gore za organizaciju Evropskog seniorskog prvenstva u vaterpolu 2028. godine i pripremi projektni zadatak za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta.

3. Zadužuje se Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da, u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih i Glavnim gradom Podgorica, sprovede postupak izdavanja UT uslova u skladu sa članom 218a Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

4. Zadužuje se Uprava za kapitalne projekte da, po dobijanju UT uslova i predloga projektnog zadatka, raspiše tender za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta, i reviziju glavnog projekta.

5. Zadužuje se Uprava za kapitalne projekte da, kada se steknu odgovarajući uslovi, raspiše tender za izvođenje radova na rekonstrukciji olimpijskog bazena.

6. Zadužuje se Ministarstvo finansija da u saradnji sa Upravom za kapitalne projekte za potrebe realizacije projekta natkrivanja olimpijskog bazena u Podgorici obezbijedi finansijska sredstva u kapitalnom budžetu za 2025, 2026 i 2027. godinu.

Imajući u vidu da je u cilju nesmetane realizacije navedenog projekta potrebno ubrzati procedure, Vladi Crne Gore predlažemo izmjenu zaključaka.

S tim u vezi, predlažemo Vladi Crne Gore da donese sljedeće zaključke.

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 10-614/24-6869/2 od 19. decembra 2024. godine, sa sjednice od 12. decembra 2024 godine mjenja se i glasi:

1. Vlada je usvojila Infomaciju o porebi rekonstrukcije olimpijskog bazena u sastavu SC Morača u cilju afirmacije razvoja vodenih sportova i izdala Urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta olimpijskog bazena u sastav SC „Morača“.

2. Zadužuje se Ministarstvo sporta i mladih da, u saradnji sa Glavnim gradom Podgorica i Ministarstvom javnih radova razmotri prostorne kapacitete za rekonstrukciju navedenog objekta u cilju kandidovanja Crne Gore za organizaciju Evropskog seniorskog prvenstva u vaterpolu 2028. godine i pripremi projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova po principu „projektuj i izgradi“.

3. Zadužuje se Ministarstvo javnih radova da po dobijanju projektnog zadatka raspiše tender za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova po principu „projektuj i izgradi“.

4. Zadužuje se Ministarstvo finansija da u saradnji sa Ministarstvom javnih radova za potrebe realizacije projekta natkrivanja olimpijskog bazena u Podgorici obezbijedi finansijska sredstva u kapitalnom budžetu za 2025, 2026 i 2027. godinu, prenosi Dan.