Izvor: Dejan Feratović

Vlada Crne Gore predstavila je novu Strategiju stambene politike do 2034. godine, koja predstavlja nastavak i unapređenje prethodne Nacionalne stambene strategije za period od 2010. do 2020. godine. Glavna vizija strategije jeste izgradnja društva bez beskućnika, gdje su stanovi dostupni, energetski efikasni i prilagođeni potrebama svih građana, a posebna pažnja posvećuje se ranjivim grupama stanovništva, navodi se u Strategiji koju je uradilo Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, prenosi CdM.

Kako se ističe u dokumentu, Strategija teži ravnoteži između urbanog i ruralnog razvoja, unapređenju upravljanja i održavanja stambenih objekata, te dugoročnoj održivosti i kvalitetu života u Crnoj Gori.

Strategija naglašava da rješavanje stambenih potreba mora prvenstveno biti usmjereno ka građanima sa niskim primanjima ili bez vlastitog doma. Istovremeno, cilj države je da omogući pristup stambenom fondu svim građanima, bez obzira na prihod, putem državnog najma, čime se pravo na stan postavlja kao osnovno ljudsko pravo.

“Cilj strategije je jasno definisan: „Pristupačno i održivo stanovanje za sve u Crnoj Gori“. To se planira postići kroz izgradnju novih stanova za otkup ili zakup, renoviranje postojećih, poboljšanje kvaliteta i legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata, te regulisanje rentalnog tržišta”, piše u dokumentu.

Najznačajnije je da je Strategijom definisano formiranje institucije nacionalnog stambenog fonda, koja će biti odgovorna za izgradnju, upravljanje i održavanje državnog stambenog fonda. Ovaj korak, kako se dodaje, uključuje i unapređenje regulatornog okvira, naročito u oblasti rentalnog tržišta, kako bi se osiguralo dugoročno održivo stanovanje.

Strategija definiše četiri strateška cilja i to poboljšanje regulatornog okvira u oblasti stanovanja, unapređenje kvaliteta stanovanja, povećanje dostupnosti pristupačnog stanovanja, unapređenje rentalne politike, finansiranje i akcioni plan.

“Ukupan trošak planiran za implementaciju strategije u periodu 2025–2026. godine iznosi 54,7 miliona eura, od čega se za 2025. godinu predviđa 24,8 miliona, a za 2026. godinu 29,9 miliona eura. Budžetska sredstva su dopunjena sredstvima donatora, jedinica lokalne samouprave i drugih zainteresovanih strana. Za realizaciju velikih projekata, poput izgradnje stanova na Veljem brdu, predviđeno je 10 miliona eura iz državnog budžeta za 2025. godinu. Strategija predlaže i primjenu principa “korisnik plaća” kroz poreze i takse na nepokretnosti, čime bi se obezbijedio dodatni izvor finansiranja stambenog fonda”, piše u dokumentu.

Prema podacima Popisa iz 2023. godine, Crna Gora raspolaže sa 396.873 stambene jedinice, što je rast od oko 82.000 jedinica u odnosu na popis iz 2011. godine. Strateški plan predviđa da država gradi otprilike 3.423 stana godišnje, uz kombinaciju fiskalnih mehanizama i subvencija za socijalne kategorije, piše CdM.

Strategija takođe predviđa podršku iz EU fondova i međunarodnih finansijskih institucija, uz naglasak na socijalnu pravednost i solidarnost – princip koji je već primijenjen u bivšem jugoslovenskom modelu i doveo do izgradnje više od polovine stambenog fonda u državnom vlasništvu.