Izvor: Vlada Crne Gore

Branko Krvavac, šef kabineta predsjednika Vlade Milojka Spajića, podnio je ostavku na tu funkciju i biće imenovan za glavnog premijerovog savjetnika - saznaju "Vijesti".

Krvavac je odluku donio nakon razgovora sa Spajićem, a uoči sinoćnjeg sastanka rukovodstva Pokreta Evropa sad (PES) i ministara iz te partije. Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", Krvavac je na sastanku kazao partijskim kolegama da će ono što pročitaju danas u medijima u vezi njega - biti tačno. Informaciju da će biti glavni premijerov savjetnik, jutros je objavio portal "CDM".

Formalni postupak razrješenja (nakon ostavke) i postavljenja Krvavca na novu poziciju, još nije sproveden.

Krvavac je, prema saznanjima "Vijesti", više puta stranačkim kolegama i Spajiću nagovještavao mogućnost ostavke, ali je premijer i lider PES-a tu opciju odbijao. Međutim, ovog puta je prihvatio.

Na pitanje zašto je Krvavac napustio funkciju, izvor iz Spajićevog kabineta odgovorio je riječima da je - "prešao na bolje mjesto".

"Glavni savjetnik biće fokusiran na najveće projekte i najbitnije teme, dok se šef kabineta previše bavi malim, dnevnim i operativnim stvarima", naveo je sagovornik.

Krvavac je član Predsjedništva PES-a.

U biografiji Krvavca na sajtu Vlade piše da je rođen 1992. godine, da je radni angažman započeo u Ministarstvu finansija u septembru 2015, a da je, nakon obavljenog pripravničkog staža, nastavio da radi u tom resoru pokrivajući pozicije višeg savjetnika i samostalnog savjetnika u Direktoratu za ekonomsku i razvojnu politiku i koordinatora u Direkciji za fiskalne analize i projekcije u Direktoratu za državni budžet, gdje je obavljao i bio uključen u najodgovornije poslove.

U biografiji se navodi i da je u periodu od 2018. do 2020. bio član Revizorskog odbora kompanije „Crnogorski elektroprenosni sistem Crne Gore“ AD, dok je, takođe, bio i član Odbora direktora „Instituta za javno zdravlje Crne Gore“.