Kredit je dat na deset godina, sa grejs periodom na četiri godine, a Centralna banka će garantovati Ministarstvu finansija redovnu otplatu kredita sa 20 blanko mjenica.

Vlada je juče usvojila informaciju o ugovoru o kreditnom zaduženju od osam miliona eura Ministarstva finansija i Centralne banke Crne Gore (CBCG) sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD), za realizaciju Projekta modernizacije finansijske infrastrukture Crne Gore i njeno usklađivanje sa SEPA standardima.

Riječ je o ugovoru o zajmu kod IBRD-a koji je Vlada prihvatila 3. jula, a koji je 30. jula, shodno ovlašćenjima iz vladinog zaključka, potpisao ministar finansija Novica Vuković.

"U skladu sa opštim uslovima kreditiranja koje propisuje Međunarodna banka za obnovu i razvoj, kreditni aranžman zaključen je na period od 10 godina, uključujući grejs period od četiri godine. Ugovor o zajmu predviđa varijabilnu kamatnu stopu koja se sastoji od šestomjesečnog EURIBOR-a, uvećanog za varijabilnu kamatnu maržu koja se kvartalno redefiniše, odnosno fiksira. Za kreditni aranžman sa rokom otplate od 10 godina i grejs periodom od četiti godine varijabilna kamatna marža na dan 8. septembar 2025. godine iznosi 0,53 odsto" navodi se u Informaciji.

Uslovima zajma za modernizaciju finansijske infrastrukture, kako se navodi u dokumentu, predviđena je i jednokratna naknada za obradu kredita (front-end fee) u iznosu od 0,25 odsto.

Takođe, predviđena je i naknada na nepovučena sredstva (commitment fee) u visini od 0,25 odsto na iznos neiskorišćenih sredstava u momentu obračuna, odnosno nakon što prođe grejs period od četiri godine.

"Obračun naknade na neiskorišćena sredstva počinje da teče nakon isteka četiri godine od dana potpisivanja Ugovora o zajmu. Kao sredstvo obezbjeđenja za uredno izvršavanje obaveza iz Ugovora o korišćenju IBRD Ugovora o zajmu, Centralna banka će predati Ministarstvu finansija 20 blanko mjenica i mjeničnih ovlašćenja" piše u informaciji.

SEPA sistem u Crnoj Gori stupa na snagu 6. oktobra. Od 7. oktobra, kada će početi prve SEPA transakcije u Crnoj Gori, umjesto prosječno 74 eura, građani neće plaćati naknadu za transakcije do 200 eura, a za iznose do 20 hiljada eura plaćaće 1,99 eura, dok će za transakcije iznad 20 hiljada eura plaćati 3,99 eura.

Crna Gora kroz SEPA transakcije ulazi u evropsku finansijsku infrastrukturu, u kojoj će naši građani imati iste uslove kao građani EU.

Ulaskom u SEPA sistem, Crna Gora dobija pristup za transakcije na 40 tržišta.

Kao preduslov za potpisivanje ovog ugovoru o zajmu potpisan je predugovor između Ministarstva finansija, koje predstavlja Crnu Goru, kao zajmoprimca, i CBCG, kao korisnika kreditnih sredstava i institucije koja sprovodi projekat modernizacije finansijske infrastrukture Crne Gore.

Kako se dalje navodi, ugovorom o korišćenju IBRD kreditnh sredstava uređen je način prosleđivanja kreditnih sredstava Centralne banke, kao i način i uslovi otplate proslijeđenih sredstava.

Kako se pojašnjava, imajući u vidu da ugovore o zajmu u ime države može potpisivati samo ministar finansija, ovaj ugovor o zajmu potpisao je ministar Vuković, dok će ugovorom o korišćenju kreditna sredstva Centralna banka biti odgovorna za otplatu kreditnih sredstava od IBRD-a.