Kako se navodi u inicijativi koja je predata saslušanje se traži radi "izostanka adekvatne reakcije Vlade Crne Gore na kontinuirane, negativne efekte inflacije po životni standard građana".
Poslanici opozicije podnijeli su inicijativu za kontrolno saslušanje potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja i ministra finansija Novice Vukovića, prenose Vijesti.
Kako se navodi u inicijativi koja je predata saslušanje se traži radi "izostanka adekvatne reakcije Vlade Crne Gore na kontinuirane, negativne efekte inflacije po životni standard građana".
"Uzevši u obzir zvanične podatke EUROSTAT-a i Centralne banke Crne Gore vezane za kretanja stope inflacije u Crnoj Gori i njihov kontinuirani karakter, a posebno činjenicu da Vlada Crne Gore ne preduzima potrebne aktivnosti kako bi prevenirala posljedice inflatornih udara, predlažemo da se pred Odborom za ekonomiju, finansije i budžet saslušaju nadležni članovi Vlade za ovu oblast. Stopa inflacije u Crnoj Gori je skoro dvostruko veća nego u državama EU, a više nego dvostruko veća nego u zemljama koje koriste euro. Osim toga, sagledavajući određene prioritetne grupe proizvoda i usluga cijene u Crnoj Gori imaju čak i osam puta veće stope rasta", piše u inicijativi koju potpisuju poslanici Demokratske partije socijalista Nikola Milović, Nikola Rakočević i Mihailo Anđušić, poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša i poslanik GP URA Miloš Konatar, pišu Vijesti.
Poslanici opozicije navode i da su se Vlada i nadležne državne institucije "oglušile na konkretne predloge i zaključke odbora i pored kontinuiranih apela da obavijeste Odbor o dinamici realizacije navedenih mjera".
"Budući da Vlada nije na adekvatan način preduzela neophodne aktivnosti kako bi se ublažili nekontrolisani inflatorni udari, smatramo da je potrebno u što kraćem roku realizovati predmetno kontrolno saslušanje".