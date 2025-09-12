Kako se navodi u inicijativi koja je predata saslušanje se traži radi "izostanka adekvatne reakcije Vlade Crne Gore na kontinuirane, negativne efekte inflacije po životni standard građana".

Izvor: gov.me/B.Ćupić

Poslanici opozicije podnijeli su inicijativu za kontrolno saslušanje potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja i ministra finansija Novice Vukovića, prenose Vijesti.

"Uzevši u obzir zvanične podatke EUROSTAT-a i Centralne banke Crne Gore vezane za kretanja stope inflacije u Crnoj Gori i njihov kontinuirani karakter, a posebno činjenicu da Vlada Crne Gore ne preduzima potrebne aktivnosti kako bi prevenirala posljedice inflatornih udara, predlažemo da se pred Odborom za ekonomiju, finansije i budžet saslušaju nadležni članovi Vlade za ovu oblast. Stopa inflacije u Crnoj Gori je skoro dvostruko veća nego u državama EU, a više nego dvostruko veća nego u zemljama koje koriste euro. Osim toga, sagledavajući određene prioritetne grupe proizvoda i usluga cijene u Crnoj Gori imaju čak i osam puta veće stope rasta", piše u inicijativi koju potpisuju poslanici Demokratske partije socijalista Nikola Milović, Nikola Rakočević i Mihailo Anđušić, poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša i poslanik GP URA Miloš Konatar, pišu Vijesti.

Poslanici opozicije navode i da su se Vlada i nadležne državne institucije "oglušile na konkretne predloge i zaključke odbora i pored kontinuiranih apela da obavijeste Odbor o dinamici realizacije navedenih mjera".

"Budući da Vlada nije na adekvatan način preduzela neophodne aktivnosti kako bi se ublažili nekontrolisani inflatorni udari, smatramo da je potrebno u što kraćem roku realizovati predmetno kontrolno saslušanje".