U takvom ambijentu, moje učešće na Kongresu bilo bi samo smokvin list za već unaprijed namješten izbor. Ja i veliki dio članova i funkcionera SNP-a takvoj farsi nećemo dati legitimitet i učestvovati.

Poštovani članovi i simpatizeri,

Dragi moji saborci,

Želim da vas obavijestim da povlačim svoju kandidaturu za predsjednika Socijalističke narodne partije Crne Gore. Ovu odluku nijesam donio lako, nije mi pri srcu i nisam je donio sam, ali sam uvjeren da je jedina ispravna u datim okolnostima – jer ne želim da svojim učešćem dam legitimitet procesu koji je od početka bio obesmišljen, neregularan i duboko kompromitovan.

X Kongres SNP-a, umjesto da bude praznik demokratije i povratak korijenima Partije, pretvoren je u farsu i privatnu priredbu dijela aktuelnog rukovodstva. Umjesto da bude prilika za pošteno takmičenje ideja i kandidata, Kongres je unaprijed isplaniran kao ceremonija reizbora dosadašnjeg predsjednika, uz grubo kršenje Statuta, manipulacije i ucjene, čime su ISTINA, RIJEČ I DJELO, ČAST I SOLIDARNOST, POŠTOVANJE I JEDINSTVO pogaženiPodsjetiću javnost i članstvo da Statut SNP-a jasno propisuje da jedan predsjednik može imati najviše dva mandata, a koji je između ostalog sam predložio. Uprkos tome, dosadašnji predsjednik se kandiduje za treći mandat, uz tumačenja dostojna DPS-ove pravne gimnastike iz vremena njegovih predsjednika i funkcionera . Na taj način je poslata jasna poruka – da za rukovodstvo SNP-a pravila ne važe, da su Statut i članovi nebitni, a da su lični interesi i očuvanje vlasti iznad svega.

Neregularnosti se nijesu zaustavile na tome. Nakon 30. jula istekao je mandat svim organima Partije osim za tehničku pripremu Kongresa. Umjesto da se poštuje ta činjenica, pokušalo se da se Kongres odloži za 2027. godinu, čime bi SNP ostao zarobljen u vanrednom stanju kao da živimo u ratnim okolnostima. Kada to nije prošlo, uslijedila je najniža vrsta manipulacija – raspuštanje opštinskih odbora, namještanje delegatskih spiskova, koruptivne radnje i ucjene koje su imale samo jedan cilj: obezbijediti pobjedu po svaku cijenu.

Moji politički putevi i svi rezultati koje sam ostvario na lokalnom i državnom nivou nijesu zasluga bilo kojeg pojedinca iz aktuelnog rukovodstva, već isključivo povjerenja naroda i snage SNP-a u Beranama, gdje Partija u kontinuitetu vrši vlast već dugi niz godina. To povjerenje me i preporučivalo za funkcije koje sam obavljao, a ne mišljenje jednog čovjeka.

Zbog svega navedenog, jasno poručujem: ne povlačim se iz borbe,jer ovo nije borba, već iz farsičnog procesa u kojem ne želim biti saučesnik. Povlačim kandidaturu, ali nastavljam politički put na izvornim principima SNP-a,na ideji i program koji su nam

ostavili Momir Bulatović i generacije časnih i poštenih osnivača, ali i svih boraca od postanka, za čojsku Crnu Goru.

Ovo povlačenje nije kraj, već novi početak. Zajedno sa svim iskrenim članovima, sa onima koji su zbog razočaranja otišli ili se povukli, sa onima koji su apstinirali, i sa svima koji vjeruju u izvornu ideju SNP-a – nastavićemo da gradimo na novom političkom putu, istinskom snagom naroda, otpora i pravde.

SNP nije smjela postati privatna firma jednog čovjeka. Zato povlačim svoju kandidaturu – jer je časnije ustati i otići, nego ostati i pristati na prevaru, I dati legitimitet i legalitet početku gašenja SNP.

Sa vjerom u pravedniju Crnu Goru,

Dragoslav Dado Šćekić