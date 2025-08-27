Potpredsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić, poručio je da neće učestovati u predstojećoj trci za šefa te stranke.

Izvor: Vlada Crne Gore

"Ako je Kongres SNP-a, na kom će se birati rukovodstvo, unaprijed režiran i privatizovan, s pravom se postavlja pitanje njegovog legitimiteta i legaliteta. SNP je, nažalost, postao privatna partija i talac ličnih interesa nekoliko pojedinaca. Ja sam branio na svakom mjestu izvorne principe SNP-a, i zato neću dati legitimitet farsi i ponižavanju onoga što su generacije članova gradile. Iz tog razloga neću prisustvovati X Kongresu“, kazao je Šćekić za Vijesti.

Kandidat za lidera SNP-a, osim Šćekića, je i aktuelni predsjednik partije Vladimir Joković.

Šćekić je naglasio da se razmatra i opcija formiranja nove političke organizacije, ali da takva odluka ne može biti stvar pojedinca, prenose Vijesti.

"Kako se već pokazalo da Kongres nema ni legitimitet ni legalitet, onda ćemo svi zajedno odlučiti kojim putem dalje. Ako dođe do formiranja nove političke organizacije, mogu reći samo jedno: ona neće biti ničije privatno vlasništvo, niti partija poslušnika. Biće to pokret u kojem će vrijediti samo iskrenost, rad, odgovornost, rezultati, sloboda i borba za nacionalne i građanske interese Crne Gore“, poručio je on.

Govoreći o stanju u partiji, Šćekić je ocijenio da je SNP u najtežem periodu od svog osnivanja.

"Ovo je jedan od najgorih trenutaka u istoriji SNP-a. Samo je gori bio onaj kada su SNP i vertikala istih profila ljudi protjerali Momira Bulatovića, prvog predsjednika Crne Gore, predsjednika i osnivača SNP-a sa tadašnjih 148.000 glasova“, kazao je.

Prema njegovim riječima, članovi i simpatizeri očekivali su da će se Kongres održati u fer i demokratskoj atmosferi, ali ga, tvrdi, prate brojne neregularnosti – od načina formiranja opštinskih odbora, procesa kandidovanja i izbora delegata, pa do uključivanja osoba koje nijesu članovi SNP-a.

"Neregularnosti se ogledaju i u obećanjima, kupovini glasova, prijetnjama, ucjenama, zapošljavanjima – svemu onome što je DPS radio više od dvije decenije. Jasno je da se radi o dubokoj kompromitaciji i smislu Kongresa“, naglasio je Šćekić.

Šćekić je poručio da će sve njegove naredne odluke biti donesene isključivo iz osjećaja odgovornosti prema članovima i simpatizerima koji su mu pružali i nastavljaju da pružaju podršku.