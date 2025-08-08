Spomenik ozloglašenom četničkom komandantu Pavlu Đurišiću otkriven je danas u beranskom selu Gornje Zaostro.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Spomenik je otkrio mitropolit budimljansko-nikšićki Srpske pravoslavne crkve Metodije, prenose Vijesti.

Nakon otkrivanja spomenika je intonirana himna države Srbije.

Na događaju je govorio četnički vojvoda Miodrag Gigo Božović.

Uklanjanje spomenika Đurišiću planirano je do 15 časova danas. To su "Vijestima" ranije kazali okupljeni na saboru poštovalaca četničkog pokreta u Gornjem Zaostru.

Metodije, koji je služio liturgiju u Hramu Svete Mati Paraskeve u tom selu, poručio je da će spomenik staviti u crkvu, “pa nek dođu da ruše crkvu”, prenose Vijesti.

"Vijestima" je rečeno da je policija dolazila sinoć, oko dva sata nakon ponoći, ali im okupljeni nisu dozvolili da uklone spomenik Đurišiću, već je dogovoreno da ga, nakon osvještavanja, oni sami uklone.