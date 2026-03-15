Maloljetni N.N. se sumnjiči da je, u saizvršilaštvu sa još tri maloljetnika, počinio krivično djelo nasilničko ponašanje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata maloljetniku N.N. zbog sumnje da je sa još tri osobe učestvovao u brutalnom napadu na dvojicu maloljetnika, pri čemu su oštećeni zadobili više povreda.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, osumnjičeni se tereti da je zajedno sa maloljetnim Ž.B., F.M. i M.M. vršenjem nasilja nad maloljetnim oštećenima N.M. i V.M., kao i drskim i bezobzirnim ponašanjem, ugrozio spokojstvo građana i narušio javni red i mir.

“Postoji osnovana sumnja da je, nakon kraće verbalne prepirke, osumnjičeni N.N. stisnutom pesnicom zadao udarac u predjelu glave oštećenom V.M., usljed čega je oštečeni pao na tlo”, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Dodaje se da su potom svi osumnjičeni nastavili napad na dvojicu maloljetnika, prenosi CdM.

“Nakon toga su osumnjičeni zajedno nastavili da oštećene udaraju teleskopskim palicama i pesnicama u predjelu glave i tijela. Tada su N.M. i V.M. zadobili brojne tjelesne povrede”, kazali su iz tužilaštva.

Zadržavanje osumnjičenog određeno je zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

“Protiv osumnjičenog N.N. vodi se više krivičnih postupaka, od čega dva za isto krivično djelo”, zaključuje se u saopštenju Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.