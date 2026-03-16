Služba zaštite i spasavanja Bijelo Polje suočava se sa ekstremnim brojem požara na otvorenom prostoru.

U proteklih sedam dana, vatrogasci-spasioci intervenisali su na 45 lokacija širom opštine, gaseći šumske požare i vatru koja je zahvatila nisko rastinje, prenose Vijesti.

Najteža situacija, kako je kazao komandir te službe Edin Kolić zabilježena je na lokacijama Dolac, Ravna Rijeka, Slijepac most, Paljska luka, Mioče, Lozna luka, Zaljevo, Đapanov grob, Drndari, Potrk, Muslići, Lješnica, Tiča, Banje selo, Rasadnik, Čokrlije, Livadice, Tomaševo, Majstorovina, Brcve, Džafića brdo, Obod, Pape, Trnovače, Bogaz, Bijediće, Obrov, Marina ravan i Mojstir.

Tokom jučerašnjeg dana vatrogasci su u naselju Nedskusi intervenirali više puta.

Vatrogasci su juče gasili više požara na graničnom pojasu naselja Dolac i Nedakusi.

Prema zvaničnim podacima, vatra je na ovim lokacijama izbijala u više navrata, a uzrok svih intervencija je ljudski faktor.

Prva dojava o požaru na lokaciji Dolac - Nedakusi stigla je u 13:09 sati.

"Vatrogasna ekipa je odmah intervenisala, lokalizovala požar i vratila se u bazu u 14:35. U 17:10 sati primljen je drugi poziv za isti teren, nakon čega su na lice mjesta upućene dvije ekipe sa dva specijalna vozila i pet vatrogasaca", kazao je Kolić.

On je istakao da se situacija dodatno usložila u 18:35 sati, kada je S.J. prijavio da gori šuma na lokaciji Trumbarine – Nedakusi.

"Iako je javljeno da objekti nisu ugroženi, Služba je odmah reagovala slanjem i treće ekipe sa dodatnim specijalnim vozilom i četiri spasioca. Samo šest minuta kasnije, u 18:41, stigla je još jedna prijava za istu lokaciju. Budući da se lokaliteti Dolac i Trumbarine graniče, na ovom području je ukupno angažovano devet vatrogasaca-spasilaca sa tri specijalna vozila", kazao je Kolić, kako javljaju Vijesti.

Upućen je apel građanima da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom, s obzirom na to da su svi jučerašnji incidenti direktna posljedica neodgovornog ponašanja pojedinaca.