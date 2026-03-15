Tužilaštvo mu odredilo zadržavanje do 72 sata zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na svjedoke

Podgoričanin Marko Radulović negirao je izvršenje krivičnog djela zelenaštvo, kazao je za RTCG njegov advokat Božo Milonjić.

Raduloviću je određeno zadržavanje do 72 sata, a prema riječima njegovog branioca, tužilac je takvu odluku obrazložio ranijom osuđivanošću, kao i postojanjem opasnosti od bjekstva i mogućeg uticaja na svjedoke.

“Mom branjeniku Marku Raduloviću određeno je zadržavanje do 72 sata. Kao razlog za to zadržavanje tužilac je našao okolnost da je ranije osuđivan, da postoji opasnost od bjekstva i opasnost od uticaja na svjedoke. Moj branjenik je negirao izvršenje krivičnog djela”, rekao je Milonjić.

On je naveo da je Radulović tokom saslušanja objasnio kakav je odnos imao sa oštećenima, ali i kakav je odnos njegov pokojni otac imao sa jednim od njih.

“Objasnio je u svojoj odbrani i kako je i na koji način postao vlasnik satova, koji su bili privatna kolekcija njegovog pokojnog oca, a koje je u ostavinskom postupku naslijedio. Pratićemo dalji razvoj događaja i obavijestiti javnost”, kazao je Milonjić.