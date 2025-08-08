Uklanjanje spomenika ozloglašenom četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru planirano je do 15 časova danas.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To su "Vijestima" kazali okupljeni na saboru poštovalaca četničkog pokreta u tom beranskom selu.

Mitropolit budimljansko-nikšićki Srpske pravoslavne crkve Metodije služi liturgiju u Hramu Svete Mati Paraskeve u tom mjestu.

"Vojvodi Pavlu i svima vojnicima, ratnicima, oficirima, podofiricima i borcima jugoslovenske vojske u otažbini vječna pamjat", rekao je Metodije, prenose Vijesti.

Okupljeni nose četnička obilježja, majice “Srbska kraljevska vojska u otadžbini”, “Živ je Draža, umro nije, dok je srpstva i Srbije”, a osim iz Crne Gore, došli su iz Srbije, Bosne i Hercegovine…

Na događaj je došao i vršilac dužnosti rukovodica Službe za građane Glavnog grada Podgorice Vladislav Dajković, predsjednik Slobodne Crne Gore, prenose Vijesti.

Beranska policija uhapsila je juče sugrađanina Vujadina Dobrašinovića, zbog podizanja spomenika Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru.

Protiv njega je policija podnijela krivičnu prijavu zbog krivičnog djela - povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obilježja. Uprava policije saopštila je da je Dobrašinović spomenik podigao na svom zemljištu. Nakon saslušanja u tužilaštvu, određeno mu je zadržavanje do 72 sata.

Inspektor za kulturna dobra Ministarstva kulture i medija uručio je juče prvom čovjeku Berana Đolu Lutovcu (Pokret Evropa sad) zapisnik o inspekcijskom nadzoru, kojim je naloženo uklanjanje spomenika Đurišiću odmah, a najduže u roku od tri dana.