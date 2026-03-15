Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgoričaninu Marku Raduloviću (40), koji je juče uhapšen zbog sumnje da je izvršio zelenaštvo na štetu tri osobe, određeno je tužilačko zadržavanje do 72 sata, pišu Vijesti.

Njega je danas u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici saslušao tužilac Marko Mugoša.

Podgorička policija od Radulovića je oduzela 175 ručnih satova vrijednosti preko 100.000 eura, lap top i automobil marke WV Golf VII.

Kako su kazala, Radulović je visokorangirani član jedne organizovane kriminalne grupe sa teritorije Podgorice.