Mnogo je onih koji kritikuju Sašu Zvereva zbog njegovih loših izdanja protiv najboljih tenisera na planeti, pa će protiv Karlosa Alkaraza moći da popravi utisak.
Nakon što je Karlos Alkaraz potvrdio ulogu favorita u meču protiv Bena Šeltona i obezbijedio plasman u finale Završnog mastersa, isto je za rukom pošlo i najboljem igraču na planeti u ovom trenutku. Saša Zverev je savladao Danila Medvedeva (7:6, 6:4), pa će finalni meč posljednjeg turnira u sezoni biti spektakularan.
Zverev će na samom kraju teniske sezone koja je ubjedljivo najbolja u njegovoj karijeri imati priliku da uradi ono zbog čega je prethodnih mjeseci napadan. Bez obzira na to što je osvojio titule na Rolan Garosu i US openu, a zatim stigao i do prvog mjesta ATP liste, mnogi i dalje sumnjaju u Nijemca. Prije svega jer je loš kad treba da igra protiv najboljih.
Već dugo Saša Zverev nema pobjede protiv Janika Sinera, Karlosa Alkaraza i Novaka Đokovića, tenisera koji su mu u prethodnom periodu redovno davali lekcije. Zapravo, ni ostali teniseri iz svjetskog vrha nisu mu davali mnogo prostora da se razigra ove sezone.
Zato u finalu turnira u Torinu neće na talonu biti samo trofej i bodovi za ATP listu, već i ugled momka koji će preživjeti zimu na vrhu. Mnogo je onih koji će o cijeloj sezoni Saše Zvereva suditi na osnovu toga da li može da pobijedi Karlosa Alkaraza.