Vera Matović priznala je da nije očekivala takvu reakciju, posebno zbog odnosa koji je godinama imala sa porodicom Rokvić.

Izvor: YouTube/Emisija Premijera

Vera Matović svojevremeno je doživjela neprijatnost od Nikole i Marka Rokvića, sinova njenog pokojnog kolege i prijatelja Marinka Rokvića. Pjevačica narodne muzike tada nije krila koliko su je njihove riječi povrijedile, a sada se ponovo izdvaja priča o sukobu koji je izbio zbog njenog humanitarnog gesta.

Kako je Vera jednom prilikom ispričala, Nikola i Marko Rokvić su je, prema njenim tvrdnjama, prozivali na društvenim mrežama nakon što je tokom poplava u Republici Srpskoj na pakovanja flaširane vode namijenjene ugroženima zalijepila svoje plakate.

„Taj koji je fotografisao pakete vode vjerovatno nije htio to da zloupotrijebi. Da bi me poslije sinovi Marinka Rokvića prozvali da sam dno dna i da sam seljanka koja je iz Čačka došla na Dedinje da živi“, prisjetila se pjevačica u emisiji „Grand Magazin“, pa nastavila:

„Plakala sam i branila se da nemam ništa protiv toga, ali mi je jako bilo žao. Zašto baš to da doživim od njih? Da je to bilo od nekog drugog sa strane, pa 'ajde, nije važno. Ali privatno smo bili dobri. Ja sam moju djecu vaspitala da ne vrijeđaju! Poslije ih je bilo sramota.“

"Ne vidim razlog zbog čega bi tako nešto uradio"

Vera je tada istakla da nije očekivala takvu reakciju, posebno zbog odnosa koji je godinama imala sa porodicom Rokvić.

„Osoba sam koja je lijepo vaspitana, a to je bilo na njegovu dušu i na dušu njegovih sinova. Ne vidim razlog zašto su to uradili, jer se mi kao kolege cijenimo“, zaključila je tada.