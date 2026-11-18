Karlos Alkaraz je lako i ubjedljivo pobijedio Danila Medvedeva na Završnom mastersu u Torinu

Izvor: YouTube/The Tennis Pass

Španski teniser Karlos Alkaraz pobijedio je danas Rusa Danila Medvedeva 6:2, 6:4 u meču drugog kola grupe "Ivan Lendl" na Završnom ATP turniru u Torinu. Meč je trajao 72 minuta. Alkaraz je treći teniser svijeta, dok se Medvedev nalazi na petom mjestu ATP liste.

Ovo je bio 11. međusobni duel španskog i ruskog tenisera, a osmi trijumf Alkaraza, koji se nalazi na korak od plasmana u polufinale turnira u Torinu, ali čeka ishod drugog meča da bi sve bilo jasnije. U drugom meču drugog kola grupe "Ivan Lendl" kasnije večeras će igrati Italijan Flavio Koboli i Amerikanac Frensis Tijafo.

Alkaraz je prije dva dana u prvom kolu pobijedio Tijafoa 6:2, 6:2, dok je Medvedev savladao Kobolija 7:6 (7:4), 6:3. U trećem kolu, koje je na programu u petak, sastaće se: Alkaraz - Koboli i Medvedev - Tijafo. Turnir u Torinu igra se do 22. novembra za nagradni fond od 15,5 miliona dolara.

(Tačno/Mondo)