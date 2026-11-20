Šefovi timova u šampionatu Formule 1 bilizu su postizanja dogovora o uvođenju V8 turbo-hibridnih motora, koji bi 2030. godine zamijenili aktuelne, kontroverzne pogonske jedinice.

Izvor: Juergen Tap / Zuma Press / Profimedia

Ovu vijest su objavili britanski mediji.

"Svi su veoma, veoma uzbuđeni. Sada je ostalo još samo da se usaglase i definišu detalji. Radujem se novim motorima, odnosno pogonskim jedinicama, i vjerujem da će se svi radovati. Ali, mnogo toga još treba uraditi u cilju razvoja sporta. FIA (Međunarodna automobilska federacija) i Formula 1 rade odličan posao na tom polju", rekao je šef Meklarena Zek Braun uoči trke za Veliku nagradu Las Vegasa, prenio je "BBC".

Vidi opis Stiže velika promjena! Formula 1 rješava problem koji je smetao mnogima! Luis Hamilton, Formula 1 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Juergen Tap / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Prema informacijama koje je BBC objavio u oktobru, novi pogonski agregati imaće 2,1-litarski V8 turbo motor, uz manji udio električne energije nego ove sezone.

Električni dio pogonske jedinice imaće maksimalnu snagu od 200 kilovata (kW), u odnosu na sadašnjih 350 kW. Međutim, samo polovina te snage biće dostupna tokom cijele trke, dok će se preostalih 100 kW koristiti isključivo u režimu preticanja.

Jedan od ključnih ciljeva novih pravila biće rješavanje problema sa nedostatkom električne snage, na koji su se vozači žalili tokom ove sezone, ističući da takav sistem onemogućava "pravo" trkanje.

V8 motori koristili su se u Formuli 1 u periodu od 2006. do 2013. godine.