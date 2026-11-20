SDT je pojasnilo da je navedenom presudom poništeno pojedinačno rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, odnosno saglasnost na idejno rješenje za izgradnju turističkog objekta – apartmana.

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Specijalno državno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu koju je Božidar Vujičić 6. maja 2026. godine podnio protiv predsjednika Opštine Budva Nikole Jovanovića, zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, pišu Vijesti.

Odluka je donijeta 14. oktobra 2026. godine u predmetu Kt-S br. 173/26, a potpisao ju je specijalni tužilac Vukas Radonjić. U obavještenju dostavljenom podnosiocu prijave navedeno je da ne postoje osnovi sumnje da je Jovanović počinio neko od krivičnih djela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

U obrazloženju odluke posebno je razmotrena presuda Upravnog suda Crne Gore U. br. 2409/18 od 28. maja 2020. godine, na koju se Vujičić pozivao u svojoj prijavi.

SDT je pojasnilo da je navedenom presudom poništeno pojedinačno rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, odnosno saglasnost na idejno rješenje za izgradnju turističkog objekta – apartmana.

Međutim, tužilac Vukas Radonjić ukazao je da pomenuta presuda nije uspostavila bilo kakvu obavezu za Opštinu Budva, niti za Nikolu Jovanovića u svojstvu predsjednika lokalne uprave. Samim tim, ona nije predstavljala pravni osnov za zaključak da je Jovanović povrijedio službenu dužnost.

Nakon analize navoda iz prijave, SDT je ocijenilo da nema osnovane sumnje da je predsjednik Opštine Budva izvršio krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili bilo koje drugo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Povodom odluke tužilaštva, Jovanović je za „Vijesti“ izjavio da odbacivanje prijave vidi kao potvrdu neosnovanosti optužbi i pokušaja njegovog političkog diskreditovanja.

„Odbacivanje prijave potvrda je da se neosnovane optužbe ne mogu koristiti za političku diskreditaciju. Ovo je dio šire i orkestrirane kampanje koju protiv mene vode pojedini politički akteri, njihovi glasnogovornici i dio medijske scene. Povodom odluke Specijalnog državnog tužilaštva da odbaci krivičnu prijavu podnijetu protiv mene, pozdravljam zakonitu odluku nadležnog tužilaštva i činjenicu da je, nakon razmatranja prijave, zaključeno da ne postoji osnovana sumnja da sam izvršio krivično djelo zloupotrebe službenog položaja“, kazao je Jovanović.

On je ocijenio da se protiv njega već duže vrijeme vodi kampanja u kojoj se, kako tvrdi, krivične prijave koriste kao sredstvo političkog pritiska, pišu Vijesti.

„U okviru te kampanje različite krivične prijave zloupotrebljavaju se kao sredstvo političkog pritiska, sa očiglednom namjerom da se u javnosti stvori utisak o navodnom nezakonitom radu, bez obzira na to što za takve konstrukcije ne postoje odgovarajući pravni argumenti. U toj kampanji učestvuju pojedini politički akteri, njihovi istureni glasnogovornici, ali i dio medijske scene koji nekritički prenosi i dodatno plasira optužbe, često prije nego što nadležne institucije uopšte ispitaju njihovu osnovanost“, istakao je predsjednik Opštine Budva.

Jovanović je poručio i da samo podnošenje krivične prijave ne može biti dokaz nečije odgovornosti, niti osnov za javno predstavljanje osobe kao počinioca nezakonitih radnji.

„Sam čin podnošenja prijave ne daje nikome pravo da drugog javno predstavlja kao nekoga ko je postupao nezakonito. Upravo je to bila suština pokušaja koji se vodi protiv mene – da se kroz ponavljanje optužbi stvori privid nezakonitosti i naruši moj politički i profesionalni integritet. Odluka SDT-a u ovom predmetu pokazuje da takve prijave, kada nijesu potkrijepljene činjenicama i dokazima, ne mogu proizvesti pravni rezultat kojem se njihovi podnosioci nadaju. U ovom slučaju ishod je jasan i predstavlja važan odgovor na pokušaj diskreditacije“, naveo je Jovanović.

Na kraju je poručio da ga, kako je rekao, politički i medijski pritisci neće odvratiti od obaveza koje ima prema građanima Budve.

„Neću dozvoliti da me ovakva kampanja odvrati od posla koji obavljam i odgovornosti koju imam prema građanima Budve. Nastaviću da radim u interesu grada, uvjeren da se povjerenje građana ne gradi medijskim konstrukcijama i političkim pritiscima, već konkretnim rezultatima. Na optužbe ću odgovarati činjenicama, na pritiske rezultatima, a o zakonitosti mog postupanja neka odlučuju isključivo nadležne institucije“, zaključio je Jovanović.