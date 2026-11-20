Patrik Stjuart preminuo je od Alchajmerove bolesti i demencije sa Levijevim tijelima, ostavljajući za sobom bogatu glumačku karijeru.

Izvor: Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Patrik Stjuart preminuo je od Alchajmerove bolesti i demencije sa Levijevim tijelima, saznaje "TMZ". U Stjuartovoj obdukcionom nalazu kao uzroci smrti navedeni su kardiopulmonalni zastoj i neurokognitivni poremećaj sa Levijevim tijelima, progresivni oblik demencije koji utiče na pamćenje, razmišljanje i kretanje.

Dokument takođe otkriva da su njegovi posmrtni ostaci 3. novembra podvrgnuti alkalnoj hidrolizi, poznatoj i kao vodena kremacija, procesu u kojem se umjesto plamena koriste voda i hemikalije.

Patrikova porodica je 29. oktobra na njegovoj zvaničnoj stranici na društvenim mrežama objavila vijest o njegovoj smrti, navodeći da je preminuo nakon "kratke i dirljive borbe" sa Alchajmerovom bolešću i demencijom sa Levijevim tijelima. Bio je "u toplom zagrljaju prijatelja i porodice" i "okružen muzikom uživo, molitvom, suzama i smijehom".

Posle njegove smrti uslijedile su brojne oproštajne poruke, uključujući i one od dugogodišnjih prijatelja i saradnika Ijana Makelena, Seta Makfarlana, Gejts Makfaden i Hjua Džekmana.

Patrik je bio istinska sila na pozorišnoj sceni i filmskom platnu, dobijajući pohvale kritike za gotovo svaku ulogu koju je odigrao tokom karijere duge šest decenija.

Iako će svakako ostati upamćen po radu na velikim franšizama kao što su "Zvezdane staze" i "Iks-men", sarađivao je i sa Kraljevskom šekspirovskom kompanijom, a bio je nominovan i za nagrade Emi i Zlatni globus za televizijski film "Mobi Dik".