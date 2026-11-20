Danilo Ikodinović kritikuje izbor Sanija Bećirovića za direktora Partizana, smatrajući da su postojali bolji kandidati poput Miće Berića.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Legendarni srpski vaterpolista Danilo Ikodinović oglasio se na društvenim mrežama povodom situacije u KK Partizan, gdje je na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora za novog direktora imenovan Sani Bećirović. Nekadašnji slovenački reprezentativac veliko je iznenađenje crno-bijelih za nastavak sezone, a Ikodinović smatra da je bilo i boljih kandidata.

U svojoj objavi na "Iksu", Ikodinović je, između ostalog, poručio da je legendarni košarkaš crno-bijelih Miroslav Mića Berić zaslužio prije direktorsko mjesto nego Bećirović, pokrenuvši tako diskusiju među navijačima.

Šta je Ikodinović poručio?

"KK Partizan uzima za direktora Sanija Bećirovića. Koje tačno reference ima gospodin? Siguran sam da ima puno naših ljudi koji su zasluživali mjesto direktora u KK Partizan! Prvi mi pada na pamet Mića Berić, čovjek za kojeg se ne zna da li je veći Grobar ili bolje poznaje košarku!", napisao je Danilo Ikodinović, pa zatim u odvojenoj objavi dodao da je potreban potpuni reset poslije promjene vlasti u Srbiji:

"Sport kao i sve ostale sektore treba očistiti od mulja i kamenja! Saveze, klubove, Ministarstvo... Krenuti od nule, sa našom djecom i ljudima, pa ćemo za desetak godina već vidjeti prve rezultate. Ovo što se radi sada je katastrofa. Poturaju nam preskupe igračke za malo zabave!"

Ko je Sani Bećirović?

Vidi opis Danilo Ikodinović: "Koje reference ima novi direktor Partizana? Sve očistiti od mulja!" Sani Bećirović Sani Bećirović Sani Bećirović Sani Bećirović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Sani Bećirović (45) rođen je u Mariboru i ima dugu i uspješnu košarkašku karijeru, igrao je kao kombo bek, dakle i plej i bek. Krenuo je u Sloveniji od Bistrice, pa je igrao za Maribor, Laško, Union Olimpiju, onda je proveo sezonu u Virtusu, pa se vratio u Krku, pa onda u Italiju gdje je igrao za Vareze i Fortitudo Bolonju.

Tada je dobio poziv Željka Obradovića i otišao je u Panatinaikos i za dvije sezone postao šampion Evrolige kada je 2007. godine srušena ekipa CSKA Moskve u finalu. Poslije toga je bio u Virtus Romi, pa se vratio u Union Olimpiju kratko, pa je onda igrao za Armani, Turk Telekom, CSKA Moskvu, Trevizo, Bandar Imam, Dinamo Sasari, Mahan Isfahan, Krku, Forli i karijeru je završio u Pjaćentini.