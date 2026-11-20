Nastup Dina Merlina u Splitu otkazan je zbog peticije koja je prikupila više od 20.000 potpisa, potvrdio gradonačelnik Šuta.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Nastup Dina Merlina, koji je bio planiran za 30. decembar u Splitu, zvanično je otkazan posle peticije koja je prije nekoliko dana pokrenuta. Ovu informaciju na konferenciji za medije potvrdio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

"Dužan sam da obavijestim javnost da sve ide u smeru toga da ugovor za Dina Merlina neće biti zaključen", rekao je Šuta, prenosi Dalmatinski portal.

Vidi opis Otkazan koncert Dina Merlina u Splitu: Više od 20.000 ljudi potpisalo peticiju, oglasio se gradonačelnik Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 18 / 18 AD

Više od 20.000 ljudi svojim potpisima podržalo inicijativu da se nastup ne održi, već da se sredstva ulože u nabavku PET/CT aparata za Klinički bolnički centar.

"Ovdje se uopšte nije radilo o mogućnosti nabavke PET/CT uređaja", poručio je Šuta.

Gradske vlasti su prethodnog dana objavile da bi bruto honorar pjevača iznosio 140.000 eura, dok je za troškove produkcije na Rivi bilo predviđeno još 160.000 eura.

Šuta je sada pojasnio da je cifra od 140.000 eura predstavljala tek okvirnu procjenu jer tenderska procedura još uvijek nije privedena kraju i dodao da je tim Dina Merlina bio spreman da sam finansira dio produkcije u iznosu od oko 80.000 eura.

Gradonačelnik je istakao i da mu je žao posjetilaca koji su unaprijed uplatili boravak u gradu radi dolaska na ovaj događaj. Sam pjevač i njegov tim za sada nisu davali izjave povodom ove odluke.