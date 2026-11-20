Aćimić se tereti i da je tokom 2022. i 2024. godine prikrila originalnu dokumentaciju koja je mogla poslužiti kao dokaz u postupcima protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osnovni sud u Podgorici izrekao je jedinstvenu kaznu od sedam mjeseci zatvora bivšoj sekretarki Sudskog savjeta Vesni Aćimić, koju je oglasio krivom za zloupotrebu službenog položaja i produženo krivično djelo sprečavanje dokazivanja, prenosi CdM.

Prema navodima Osnovnog državnog tužilaštva, Aćimić je u aprilu 2019. godine propustila da obavijesti predsjednika i članove Sudskog savjeta da se protiv sudije Milosava Zekića vodi krivični postupak zbog djela koje ga čini nedostojnim obavljanja sudijske funkcije, iako je o tome imala saznanja i bila dužna da ih informiše.

Umjesto toga, kako se navodi u saopštenju, naložila je zaposlenoj D.V. da arhivira spise Sudskog savjeta koji su formirani nakon saznanja o postupku protiv Zekića. Na taj način mu je, prema optužbi, omogućeno da ne bude udaljen sa sudijske funkcije i da nastavi da prima punu zaradu.

Aćimić se tereti i da je tokom 2022. i 2024. godine prikrila originalnu dokumentaciju koja je mogla poslužiti kao dokaz u postupcima protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice.

Tužilaštvo navodi da, uprkos zahtjevima Specijalnog državnog tužilaštva, a potom i u krivičnom postupku pred Višim sudom u Podgorici, nije dostavila originalne spise Sudskog savjeta. Umjesto kompletne dokumentacije, predala je kopije bez originalnih omota, na kojima se nalazila zabilješka o njenoj odluci da se predmeti arhiviraju.

Prema ocjeni tužilaštva, takvim postupanjem imala je namjeru da onemogući dokazivanje i prikrije dokumentaciju relevantnu za postupak.