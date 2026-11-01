Saša Zverev, svjetski broj 1, ima loš skor protiv najboljih tenisera, što postavlja pitanje njegove dominacije u tenisu.

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Njemački teniser Saša Zverev odigrao je najbolju godinu u karijeri, prvi put u životu stigao do grend slem titule, a zatim to potvrdio i osvajanjem prvog mjesta sa kojeg će krenuti u 2027. godinu. Ipak, pojedine brojke otkrivaju da Zverev i nije baš toliko dobar.

Tokom 2026. godine Nijemac ruskog porijekla je odigrao 12 mečeva protiv tenisera koji su u tom trenutku pripadali svjetskom vrhu i izgubio je čak devet! Pobijedio je samo tri puta, odnosno na 25 odsto mečeva, što su sramotni podaci za najboljeg igrača na planeti.

Saša Zverev je ove sezone gubio od Karlosa Alkaraza, pa četiri puta u nizu od Janika Sinera, a zatim i Tejlora Frica kojeg je kasnije uspio da pobijedi za svoju prvu pobjedu nad nekim iz vrha. Uslijedio je još jedan poraz od Sinera, pa pobjeda nad Benom Šeltonom, a zatim poraz, pobjeda i poraz protiv Aleksa de Minora.

New world #1 Alexander Zverev is now 3-9 vs. top 10 players in 2026.Such a brutal stat. — José Morgado (@josemorgado)October 31, 2026

Nedavno je i Novak Đoković bio bolji od Aleksandra Zvereva, na putu do svoje titule u Kini. Tada je Đoković zvanično bio van 10 najboljih tenisera na planeti, pa rezultat ne ulazi u ovu statistiku - iako su srpskom teniseru ti osvojeni bodovi pomogli da se vrati u Top 10!

Kada se pogleda istorija, brojke ne idu u korist Zvereva... Od početka 2025. godine do danas njemački teniser ima skor 0-18 protiv Novaka Đokovića, Janika Sinera i Karlosa Alkaraza. Kao da je potpuno zalutao u svjetski vrh.

Kada bi se gledala cijela karijera, Zverev je na učinku 5-10 protiv najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića. Negativan skor ima i protiv Rafaela Nadala i protiv Endija Mareja, dok je "pozitivan" samo protiv Rodžera Federera kojeg je uhvatio na kraju karijere.