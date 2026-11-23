Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu uhapsili su R. I. (29) iz Gračanice zbog sumnje da je juče na teritoriji tog grada presreo žrtvu, nasilno je uveo u napuštenu kuću i izvršio krivično djelo silovanje.

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, brzim i efikasnim radom, rasvijetlili su krivično djelo silovanje koje se juče dogodilo na teritoriji Smedereva i istog dana identifikovali i uhapsili R. I. (29) iz Gračanice, sa neprijavljenim prebivalištem u Smederevu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično djelo.

"Kako se sumnja, on je presreo i potom nasilno uveo žrtvu u napuštenu kuću, u koju se uselio bez znanja vlasnika, gdje je izvršio krivično djelo", navodi se u saopštenju Policijske uprave Smederevo.

Po nalogu višeg javnog tužioca u Smederevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.