Karlos Alkaraz brani Sašu Zvereva, smatra da je zaslužio prvo mjesto na ATP listi zbog sjajnih rezultata ove sezone. Iz svake njegove rečenice "isijava" Novak Đoković.

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Njemački teniser Saša Zverev postaće najbolji igrač svijeta tokom iduće nedjelje, što se zna već nekoliko nedjelja unazad. Zverev će tako pred kraj takmičarske godine preuzeti prvo mjesto na ATP listi od Janika Sinera, a odavno je već pretekao i Karlosa Alkaraza. Zajedničko za njih dvojicu je što su veći dio godine bili povrijeđeni.

Upravo to je iskoristio Zverev i odigrao svoju najbolju sezonu u karijeri, osvojio je dva grend slema (Rolan Garos i US open), igrao je i finale Vimbldona, dok mu mnogi zamjeraju što se "provlačio" na velikim turnirima uz manje izazovne žrijebove. Nisu mu Siner, Đoković i Alkaraz bili na putu, ima 0-7 protiv njih ove sezone, tako da se postavlja pitanje da li je uopšte zasluženo došao do prvog mjesta na ATP listi. I tu Alkaraz nema dilemu.

Alkaraz: Zverev je zaslužio prvo mjesto

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Pred početak turnira u Beču, gdje će Alkaraz probati da dođe do titule, upitan je upravo za Zvereva i situaciju na ATP listi koja nije tipična: "Mislim da je zaslužio. Zaista zaslužuje prvo mjesto na svijetu i da završi godinu kao broj jedan", rekao je Alkaraz koji je tako stao u odbranu svog kolege.

"Igrao je sjajan tenis, ove godine je osvojio dva grend slema. To nije slučajnost. Stizao je do finala i ostvario mnogo pobjeda ove sezone", dodao je Alkaraz.

"Mi smo bili umorni i povrijeđeni, Saša nije"

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Nastavio je u istom stilu Alkaraz da brani i hvali Sašu Zvereva kome spočitavaju što je "bio zdrav", za razliku od drugih igrača s kojima se bori za titule: "U tenisu nije dovoljno da odigraš jednu sjajnu nedjelju i da onda budeš najbolji. Moraš da igraš najbolji tenis tokom svih 52 nedjelje u godini. Mislim da je on to uspijevao sve vrijeme. Bio je zdrav. Čini se da nema problema sa umorom i povredama, a i to je dio tenisa", rekao je Alkaraz.

"Mislim da upravo zato zaslužuje da bude na tom mjestu, jer su se mnogi igrači suočavali sa velikim umorom i nisu bili u stanju da se takmiče. Saša je bio tu i maksimalno je iskoristio prilike koje su mu se ukazale tokom sezone."

To su maniri Novaka Đokovića

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U svakoj izjavi Karlosa Alkaraza može da se vidi da je manire pokupio od Novaka Đokovića, svog mentora. Njih dvojica se znaju još od kada je Karlitos bio tinejdžer i od Đokovića nije upijao samo savjete na terenu, nego i van njega. Đoković se uvijek trudio da bude maksimalno korektan prema svojim kolegama, baš zbog toga što prema njemu nisu bili Federer i Nadal, a čini se da je sad stasala čitava nova generacija tenisera koja prati najvećeg svih vremena i u ovome.

"Zaista sam srećan zbog njega, jer znam koliko se dugo borio za ovo mjesto. Zaista ga je zaslužio", rekao je Alkaraz koji takođe ne zaboravlja kako ga je Đoković branio od medija, nakon povrede na Rolan Garosu.