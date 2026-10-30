Saša Zverev postaje prvi na ATP listi, ali se suočava sa kritikama zbog povreda drugih igrača. Svjestan je da se priča o tome da je "lažni broj jedan" i zato je odgovorio.

Izvor: YouTube/Erste Open

Njemački teniser Saša Zverev i zvanično će od ponedeljka biti prvi na ATP listi. Već nekoliko nedelja unazad znalo se da nas čeka ovaj scenario, samo je bilo potrebno da Siner "izgubi bodove", a Zverev da ih osvoji, tako da je sada iz Beča - na turniru na kome učestvuje Njemac - stigla i potvrda informacije da dolazi do smjene na ATP listi.

Zbog toga, Zverev je na konferenciju za medije u Beču, nakon pobjede nad Griksporom, došao više nego raspoložen i uslijedile su brojne čestitke. Ipak, morali su novinari i da se dotaknu priče da je "lažni broj jedan", zbog povreda Alkaraza i Sinera.

Zverev zna šta se priča o njemu

"Mislim da se o tome mnogo govorilo tokom ove godine", svjestan je Saša Zverev insinuacija da je nezasluženo došao na prvo mjesto s obzirom na povrede Alkaraza i Sinera: "Ovo je moje lično mišljenje i naravno da mnogi sada mogu da kažu: Evo ga, sjedi ovdje kao prvi teniser svijeta, a do tog mjesta je stigao zbog povreda drugih igrača. Međutim, fizička sprema i zdravlje su ogroman dio sporta. To je izuzetno važan faktor".

"Kada tokom decembra odradim pripreme i imam četiri nedelje treninga, svakog dana provodim otprilike pet do šest sati radeći na fizičkoj spremi, dok tenis igram sat do sat i po. Dakle, mnogo više vremena posvećujem fizičkoj pripremi nego tenisu. Sve to radim kako bih ostao zdrav, izbjegao povrede i imao osjećaj da u petom setu mogu da budem jednako spreman kao u prvom".

Nikoga nije pobijedio od najjačih

Ove sezone Saša Zverev nije pobijedio ni Đokovića, ni Alkaraza, a ni Siner, ima 0-7 protiv najboljih igrača svijeta, dok se mučio i sa ostalima iz najboljih deset i tu je na tek dvije pobjede.

"Naravno, mislim da sam ove godine četiri ili pet puta uzastopno izgubio od Janika Sinera", rekao je Zverev: "Kada je bio zdrav, po mom mišljenju, bio je najbolji teniser na svijetu, u to nema nikakve sumnje. Ipak, smatram da sam ja imao najbolju sezonu. Nisam uspio nijednom da ga pobijedim, to je činjenica.

"Do Vimbldona čak nisam ni znao kako da igram protiv njega i pobijedim ga. Mislim da sam od Vimbldona počeo da pronalazim rešenje i odigrao sam jedan veoma neizvjestan meč. Ali, kao što sam rekao, fizička sprema i zdravlje sastavni su dio tenisa".

"Ljudi, nisam ja budala"

S obzirom na to da je na ovu temu pričao na njemačkom, Zverev je dobio isto pitanje i na engleskom i tu se već blago naljutio, ali je ponovio svoje riječi - dodajući da je dobro svjestan šta se dešava.

"Ponoviću ono što sam rekao na njemačkom. Mislim da su fizička sprema i zdravlje izuzetno važan dio sporta. Tokom prvih šest mjeseci sezone, ili koliko god da je trajao taj period, izgubio sam od Janika četiri ili pet puta uzastopno. Nema nikakve sumnje da je on tada bio najbolji igrač na svijetu i da me je redovno pobjeđivao", rekao je Zverev i dodao:

"Bio bih budala kada bih sada sjedio ovdje i tvrdio da sam bio jednako dobar kao Janik Siner. Nisam bio. Bio sam drugi najbolji igrač na svijetu, jer je Karlos bio povrijeđen i nije mogao da se takmiči".

Za kraj je zaključio da jedva čeka da u 2027. godini proba da potvrdi prvo mjesto: "Radujem se što će Janik i Karlos ponovo biti zdravi i što ću, nadam se, moći da se takmičim sa njima još mnogo godina. Ne samo naredne, već i tokom više godina koje dolaze. Nadam se da ću uspjeti da nastavim da vodim zanimljivu borbu sa njima dvojicom", dodao je on.