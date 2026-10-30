Novak Đoković nije davao izjave na srpskom jeziku nakon poraza u Bazelu. Saznajte više o njegovoj odluci na konferenciji za medije.

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Nakon šokantnog poraza od Jana-Lenarda Štrufa u osmini finala turnira u Bazelu, Novak Đoković je privukao pažnju ne samo bolnim neuspjehom, već i neuobičajenom odlukom na zvaničnoj konferenciji za medije - nije odgovarao na pitanja na srpskom jeziku.

Iako je uobičajena praksa da Đoković nakon zvaničnog dijela na engleskom uvijek odvoji nekoliko minuta za domaće i regionalne izvještače na maternjem jeziku, u Bazelu je napravio presedan.

Nakon što je završio protokolarni dio na engleskom jeziku, Novak je rekao da nema više pitanja. Bez dodatnih objašnjenja ili rasprave, pokupio je svoje stvari i napustio salu.

Prethodno je Novak ovako pričao o porazu od Njemca, koji je zakomplikovao njegov put u Torino na Završni Masters.

"On je odigrao neke nevjerovatne udarce i nevjerovatne poene u odlučujućim trenucima, kada sam imao brejk lopte. Možda je bio jedan ili dva poena gdje sam mogao da budem agresivniji, ali sve zasluge idu njemu. Boli to što sam izgubio, znate, on je jednostavno igrao nevjerovatan tenis. Ne sjećam se da sam igrao protiv nekoga ko je bio ovoliko agresivan i ovoliko precizan, išao je sa dva prva servisa i bio je to prosto jedan od onih mečeva. Još uvijek sam razočaran, ali razmišljaću o Parizu u narednih nekoliko dana i nadam se da tamo mogu da odigram bolje", rekao je Đoković poslije meča, a prenio Telegraf.

Masters turnir u Parizu igraće se od 2. do 8. novembra.

(MONDO)