Novak Đoković je poražen u Bazelu

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Novak Đoković je poražen u osmini finala Bazela. Iako je srpski teniser imao prednost u prvom setu, na kraju je Jan-Lenard Štruf slavio posle preokreta 2:1 (6:7, 7:5, 7:6). Nažalost, ovaj poraz znači i da je najbolji svih vremena sve dalji od Završnog mastersa.

Bio je ovo jedan od rijetkih mečeva u kojima je Novak izgledao dobro, dobro je servirao, na momente dominantno, a da ipak nije uspio da pobijedi. Ujedno, bio je ovo i jedan od retkih mečeva u kojima Novak nije uspio da dođe do brejka. Nije da najbolji svih vremena nije imao priliku, ali se svih šest puta Štruf uspijevao da se spasi sa ivice ponora. Jednostavno, Novak nije kažnjavao greške Njemca i to ga je na kraju koštalo četvrtfinala u Bazelu.

Igralo se gem za gem tokom čitavog meča. Na startu je Novak bio taj koji je bio sigurniji, koji gotovo da nije dozvoljavao rivalu da osvoji poen kad je na servisu. S druge strane vodila se velika borba pri svakom Njemčevom servisu. Novak je uvjiek prijetio, disao za vratom, ali nikako nije uspijevao da prelomi.

Kako je susret tekao, tako je Štruf izgledao bolje, manje se plašio najboljeg svih vremena, a više izlazio na mrežu i rizikovao. Ipak, činjenica je da je Njemac imao i sreće, pogađao je linije kao od šale, što je frustriralo i srpskog tenisera.

Možda je prekretnica meča bio i niz duplih servis grešaka Novaka Đokovića u završnici drugog seta. Srpski teniser je uradio ono što se zaista rijetko viđa kod bilo kog igrača, a posebno kod nekog ko je vrhunskog renomea poput njega. Napravio je jednu servis grešku, potom je osvojio poen, a onda je napravio još dvije, što je bilo nesvakidašnje za srpskog tenisera.