Novak Đoković je usred Bazela, rodnog grada Rodžera Federera, uspio da obori jedan od poslednjih rekorda Švajcarca.

Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Novak Đoković je u Bazelu oborio jedan od posljednjih rekorda koji drži Rodžer Federer. Trijumf nad Ugom Umberom 4:6, 6:3, 6:4 bio je njegov 20. ove sezone.

Ovo je stoga 21. sezona Novaka Đokovića sa 20 ili više pobjeda na ATP turu. Do sada je bio izjednačen sa Rodžerom Federerom sa po 20 takvih sezona. Rafael Nadal ima 19 sezona sa 20+ pobjeda kao i Džimi Konors, Andre Agasi 18, a po 16 imaju Fernando Verdasko, Ivan Lendl i Džon Mekinro.

Novak Djokovic has collecterd 21 seasons on @atptour with at least 20 wins. Record for him#SwissIndoorBasel https://t.co/F3J5ouwvPO — TennisMyLife (@TennisMyLife68)October 28, 2026

A sada novi izazov za Novaka

Razlog zbog koga je Novak u Bazelu je da bi skupio dovoljno poena kako bi nastupio na Završnom mastersu na kraju sezone. Sa ovom pobjedom se malo približio tom cilju i za sada drži deseto mjesto na ATP listi. Treba do kraja sezone da prestigne makar jednog, ako ne i dvojicu rivala kako bi došao do dovoljno bodova.

Sada ga čeka duel sa Janom Lenardom Štrufom u četvrtak, a ako tu pobijedi sljedeći rival će mu biti Portugalac Nuno Boržes koji je rutinski već prošao u treće kolo.