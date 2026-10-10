Đina Jauković godinama je jedno od najprepoznatljivijih imena crnogorskog rukometa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sa njom smo razgovarali o dosadašnjoj karijeri, povratku u Budućnost nakon šest godina, izazovima sa kojima se suočavala, ali i iskustvu koje je stekla igrajući u različitim sredinama.

Posebno smo se osvrnuli na težak period obilježen povredama koljena, put povratka na teren i trenutke koji su zahtijevali mnogo strpljenja i upornosti. Danas, kada ponovo nastupa u Ligi šampiona i nosi kapitensku traku reprezentacije Crne Gore, Đina govori o tome koliko su je prethodna iskustva promijenila, kako sada pristupa velikim utakmicama i šta je motiviše da nastavi da pomjera sopstvene granice.

U razgovoru smo se dotakli i njenih očekivanja u nastavku sezone, mladih igračica koje dolaze i ciljeva koje još želi da ostvari u rukometu.



POGLEDAJTE VIDEO: