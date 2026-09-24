Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore odigrala je neriješeno sa Hrvatskom u pripremnoj utakmici u sklopu EHF sedmice.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Na startu turnira u Ohridu bilo je 20:20. Konačan rezultat je šest sekundi prije kraja postavila Đurđina Jauković.

Ekipa Suzane Lazović su imale prednost 10:6 u kraju prvog poluvremena, dok su na odmor otišle sa minimalnih 11:10.

Najefikasnija u našoj selekciji bila je Jauković sa devet golova, po dva su postigle Ivana Godeč, Tanja Ivanović i Nina Bulatović…

“Lavice” u petak od 17.30 igraju sa Sjevernom Makedonijom, u subotu se sastaju sa Srbijom.